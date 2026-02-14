Дафин Коцаков: Ключовият момент беше в началото на петия гейм

Отборът на Пирин (Разлог) записаха 7-а победа в efbet Супер Волей, след като надделяха трудно като домакини над Монтана с 3:2 гейма. Отличеният за MVP Дафин Коцаков говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че е било важно за него и съотборниците му да се съберат психологически след загубения трети гейм. Както и, че наградата е за целия отбор.

Пирин с драматична победа над Монтана

"Определено мачът беше труден. Започнахме добре, но след загубата в третия гейм се получи изнервяне в отбора, което доведе мача до пети гейм. В хода на срещата показахме както хубави, така и не чак толкова хубави неща, но това го отдавам отчасти и на натрупана умора. В крайна сметка, важното е, че излязохме победители в двубоя. Може би, имахме по-голямо желание да победим, а и като домакини, публиката също много ни помогна. Във важните моменти смятам, че взехме по-правилни решения от отбора на Монтана."

"За нашия отбор бе много важно да се съберем чисто психологически след загубата на третия гейм. Водехме с 3-4 точки в края му, можехме да затворим мача в три гейма, но го загубихме. Това ни повлия и се стигна до пети гейм, в който просто трябваше да се съберем и да победим. Ключовият момент беше в началото на петия гейм."

"Радвам се, че ме избраха за MVP на мача, но както казах, в тази среща беше важно да се съберем като отбор. Направихме го и мисля, че тази награда е не само за мен, а за целия отбор. Поздравявам момчетата за волята и характера."

"Първият полусезон победихме отбора на Берое, но сега ще бъде съвсем различен мач. Берое има опитни състезатели, също така играят добре и подредено. Със сигурност ще бъде поредният тежък мач за нас. Надявам се да се подготвим добре за мача и да се представим на добро ниво", завърши Коцаков.