Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дафин Коцаков: Ключовият момент беше в началото на петия гейм

Дафин Коцаков: Ключовият момент беше в началото на петия гейм

  • 14 фев 2026 | 18:03
  • 470
  • 0
Дафин Коцаков: Ключовият момент беше в началото на петия гейм

Отборът на Пирин (Разлог) записаха 7-а победа в efbet Супер Волей, след като надделяха трудно като домакини над Монтана с 3:2 гейма. Отличеният за MVP Дафин Коцаков говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че е било важно за него и съотборниците му да се съберат психологически след загубения трети гейм. Както и, че наградата е за целия отбор.

Пирин с драматична победа над Монтана
Пирин с драматична победа над Монтана

"Определено мачът беше труден. Започнахме добре, но след загубата в третия гейм се получи изнервяне в отбора, което доведе мача до пети гейм. В хода на срещата показахме както хубави, така и не чак толкова хубави неща, но това го отдавам отчасти и на натрупана умора. В крайна сметка, важното е, че излязохме победители в двубоя. Може би, имахме по-голямо желание да победим, а и като домакини, публиката също много ни помогна. Във важните моменти смятам, че взехме по-правилни решения от отбора на Монтана."

"За нашия отбор бе много важно да се съберем чисто психологически след загубата на третия гейм. Водехме с 3-4 точки в края му, можехме да затворим мача в три гейма, но го загубихме. Това ни повлия и се стигна до пети гейм, в който просто трябваше да се съберем и да победим. Ключовият момент беше в началото на петия гейм."

"Радвам се, че ме избраха за MVP на мача, но както казах, в тази среща беше важно да се съберем като отбор. Направихме го и мисля, че тази награда е не само за мен, а за целия отбор. Поздравявам момчетата за волята и характера."

"Първият полусезон победихме отбора на Берое, но сега ще бъде съвсем различен мач. Берое има опитни състезатели, също така играят добре и подредено. Със сигурност ще бъде поредният тежък мач за нас. Надявам се да се подготвим добре за мача и да се представим на добро ниво", завърши Коцаков.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Силен Венислав Антов със 17 точки, Туркоа с победа №17

Силен Венислав Антов със 17 точки, Туркоа с победа №17

  • 13 фев 2026 | 22:42
  • 1220
  • 1
Мирослав Живков: Не ни се получи играта

Мирослав Живков: Не ни се получи играта

  • 13 фев 2026 | 22:09
  • 829
  • 4
Николай Желязков: Бяхме на ниво през целия мач

Николай Желязков: Бяхме на ниво през целия мач

  • 13 фев 2026 | 21:40
  • 960
  • 0
Левски разгроми Берое в efbet Супер Волей

Левски разгроми Берое в efbet Супер Волей

  • 13 фев 2026 | 20:55
  • 7239
  • 7
Пирин с драматична победа над Монтана

Пирин с драматична победа над Монтана

  • 13 фев 2026 | 20:37
  • 1587
  • 6
ЦСКА се измъкна след страхотен обрат срещу Славия

ЦСКА се измъкна след страхотен обрат срещу Славия

  • 13 фев 2026 | 20:30
  • 3776
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 76770
  • 553
Късен гол смълча Славия в Кърджали

Късен гол смълча Славия в Кърджали

  • 14 фев 2026 | 19:05
  • 10869
  • 10
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 10948
  • 19
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 24752
  • 21
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 36482
  • 75
Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

  • 14 фев 2026 | 18:50
  • 5651
  • 1