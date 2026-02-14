Захари Згуров: Най-важното беше, че не се отказахме и запазихме вяра в себе си

Отборът на ЦСКА продължава да е в Топ 3 на временното класиране, след като надделя драматично над Славия с 3:2 гейма в мач от 16-ия кръг на efbet Супер Волей. Mладият нападател Захари Згуров бе отличен за Най-полезен състезател (MVP) на двубоя. След срещата той заяви за BGvolleyball.com, че мачът е изисквал характер и търпение, и, че със съотборниците му са вземали правилните решения във важните моменти.

ЦСКА се измъкна след страхотен обрат срещу Славия

"Не започнахме мача по начина, по който искахме. Бяхме прекалено отпуснати и не влязохме с необходимата концентрация и настроение. Липсваше ни агресия, особено на сервис, и не успявахме да затрудним тяхното посрещане, което им позволи да играят по-уверено и освободено. От друга страна отборът на Славия показа голямо желание, хъс и добра организация в началото на срещата. Радвам се, че след втория гейм успяхме да се съберем като отбор, да повишим нивото си и да покажем по-добра и по-стабилна игра. В крайна сметка съм доволен, че успяхме да спечелим, въпреки че беше много труден и оспорван мач, който изискваше характер и търпение."

"Успяхме да подобрим сервиса си и да окажем по-голям натиск върху тяхното посрещане. Това ни даде възможност да организираме по-добре блок-защитата и да сме по-ефективни в преходите. Освен това станахме по-категорични в атака и вземахме по-правилни решения във важните моменти. Най-важното беше, че не се отказахме и запазихме вяра в себе си. Знаехме, че имаме качествата да спечелим този мач и си казахме, че трябва да се стегнем, да играем точка за точка и да се борим докрай."

"Най-важен беше третият гейм. Тогава успяхме да стабилизираме играта си във всички елементи – сервис, блок и атака. Започнахме да играем с повече увереност и да налагаме нашето темпо. Този гейм ни даде допълнителна увереност и ни помогна да повярваме още повече, че можем да обърнем мача. След като го спечелихме, вече имахме психологическо предимство и успяхме да хванем ритъма си, което беше решаващо за крайния изход на срещата."

"Благодарен съм за това признание, защото означава, че усилията ми са били оценени. Дадох всичко от себе си на терена и се опитах да помогна максимално. Въпреки това, не съм напълно доволен от играта си, защото имаше моменти, в които бях колеблив и знам, че мога да покажа още по-високо ниво. Това отличие ме мотивира да продължа да работя и да се развивам. В началото на мача изпитвах известно притеснение, което е нормално. Но с напредването на срещата успях да се успокоя и да се концентрирам върху играта си. Много ми помогнаха опитните играчи в отбора, които постоянно подкрепят и дават увереност. Когато имаш такава подкрепа, е много по-лесно да се справиш с напрежението и да покажеш възможностите си. Радвам се, че получих шанс да бъда титуляр и се надявам да продължа да се развивам и да помагам на отбора", завърши Згуров.