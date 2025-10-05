Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

Пистата „Мандалика“ определено не е сред любимите на Марк Маркес, който и тази година не успя да стигне до финала на състезанието за Гран При на Индонезия. Този път обаче вината не беше на испанеца или на неговия мотор, а на Марко Бедзеки, който го повали на земята още в първата обиколка на надпреварата.

За съжаление на Маркес и на всички негови фенове след това падане изглежда, че той е получил сравнително тежка травма в областта на дясното си рамо. Още преди финала тим мениджърът на Дукати Давид Тардоци заяви пред репортерите на пистата, че има изгледи световният шампион да има травма на дясното си рамо. А след състезанието, в отделно интервю за испанския канал DAZN самият Маркес разкри, че има притеснения, че той е наранил сухожилията около дясната си ключица.

Една подобна травма на теория може да сложи край на сезона на заводския пилот на Дукати, който сега ще се прибере в Европа, за да бъде изследван допълнително в Барселона. Едва след тези изследвания, които трябва да бъдат извършени в следващите дни, ще стане ясно колко сериозна всъщност е ситуацията с неговото рамо и дали той ще трябва да пропуска състезания.

👀 @marcmarquez93 walks out with his arm protected



Best wishes to the Champ 💪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/FmjdDrSVSX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

Следващия кръг от сезон 2025 в MotoGP ще бъде на пистата „Филип Айлънд“ в Австралия след две седмици, което означава, че Маркес има приблизително седмица да реши дали ще пътува за Мелбърн, или не. Освен Гран При на Австралия до края на годината остават още три кръга, които ще бъдат в Малайзия, Португалия и Валенсия. За Маркес няма да бъде проблем, ако той пропусне един, два или дори всички състезателни уикенди до края на сезона, тъй като испанецът вече си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages