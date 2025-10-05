Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

  • 5 окт 2025 | 11:42
  • 435
  • 0
Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

Пистата „Мандалика“ определено не е сред любимите на Марк Маркес, който и тази година не успя да стигне до финала на състезанието за Гран При на Индонезия. Този път обаче вината не беше на испанеца или на неговия мотор, а на Марко Бедзеки, който го повали на земята още в първата обиколка на надпреварата.

За съжаление на Маркес и на всички негови фенове след това падане изглежда, че той е получил сравнително тежка травма в областта на дясното си рамо. Още преди финала тим мениджърът на Дукати Давид Тардоци заяви пред репортерите на пистата, че има изгледи световният шампион да има травма на дясното си рамо. А след състезанието, в отделно интервю за испанския канал DAZN самият Маркес разкри, че има притеснения, че той е наранил сухожилията около дясната си ключица.

Една подобна травма на теория може да сложи край на сезона на заводския пилот на Дукати, който сега ще се прибере в Европа, за да бъде изследван допълнително в Барселона. Едва след тези изследвания, които трябва да бъдат извършени в следващите дни, ще стане ясно колко сериозна всъщност е ситуацията с неговото рамо и дали той ще трябва да пропуска състезания.

Следващия кръг от сезон 2025 в MotoGP ще бъде на пистата „Филип Айлънд“ в Австралия след две седмици, което означава, че Маркес има приблизително седмица да реши дали ще пътува за Мелбърн, или не. Освен Гран При на Австралия до края на годината остават още три кръга, които ще бъдат в Малайзия, Португалия и Валенсия. За Маркес няма да бъде проблем, ако той пропусне един, два или дори всички състезателни уикенди до края на сезона, тъй като испанецът вече си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

  • 5 окт 2025 | 08:57
  • 1016
  • 0
Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

  • 5 окт 2025 | 07:59
  • 2008
  • 0
Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

  • 5 окт 2025 | 07:28
  • 3122
  • 0
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 10733
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 5 окт 2025 | 06:03
  • 16936
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 5 окт 2025 | 06:02
  • 6456
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 11434
  • 64
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 121236
  • 193
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 10733
  • 0
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 55698
  • 22
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 5645
  • 0
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 2576
  • 0