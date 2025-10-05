Популярни
Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

  • 5 окт 2025 | 17:14
  • 723
  • 0
След като Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха трети и четвърти в надпреварата за Гран При на Сингапур, отборът на Макларън си гарантира втората си поредна конструкторска титла във Формула 1 цели шест кръга преди края на сезон 2025.

В подреждането британският тим е начело с 650 точки и аванс от 325 пред Мерцедес, чиито пилоти Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели финишираха първи и пети на „Марина Бей“. След победата на Ръсел и петото място на Антонели Сребърните стрели се откъснаха на 25 пункта пред Ферари в борбата за второто място, след като Шарл Леклер и Люис Хамилтън останаха едва шести и седми в Сингапур.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сингапур:

  1. Макларън – 650 точки

  2. Мерцедес – 325

  3. Ферари – 300

  4. Ред Бул – 290

  5. Уилямс – 102

  6. Рейсинг Булс – 72

  7. Астън Мартин – 66

  8. Заубер – 55

  9. Хаас – 46

  10. Алпин – 20

