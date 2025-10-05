Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

След като Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха трети и четвърти в надпреварата за Гран При на Сингапур, отборът на Макларън си гарантира втората си поредна конструкторска титла във Формула 1 цели шест кръга преди края на сезон 2025.

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 👏



In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

В подреждането британският тим е начело с 650 точки и аванс от 325 пред Мерцедес, чиито пилоти Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели финишираха първи и пети на „Марина Бей“. След победата на Ръсел и петото място на Антонели Сребърните стрели се откъснаха на 25 пункта пред Ферари в борбата за второто място, след като Шарл Леклер и Люис Хамилтън останаха едва шести и седми в Сингапур.

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сингапур:

Макларън – 650 точки Мерцедес – 325 Ферари – 300 Ред Бул – 290 Уилямс – 102 Рейсинг Булс – 72 Астън Мартин – 66 Заубер – 55 Хаас – 46 Алпин – 20

Снимки: Sportal.bg