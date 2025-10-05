След като Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха трети и четвърти в надпреварата за Гран При на Сингапур, отборът на Макларън си гарантира втората си поредна конструкторска титла във Формула 1 цели шест кръга преди края на сезон 2025.
В подреждането британският тим е начело с 650 точки и аванс от 325 пред Мерцедес, чиито пилоти Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели финишираха първи и пети на „Марина Бей“. След победата на Ръсел и петото място на Антонели Сребърните стрели се откъснаха на 25 пункта пред Ферари в борбата за второто място, след като Шарл Леклер и Люис Хамилтън останаха едва шести и седми в Сингапур.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сингапур:
Макларън – 650 точки
Мерцедес – 325
Ферари – 300
Ред Бул – 290
Уилямс – 102
Рейсинг Булс – 72
Астън Мартин – 66
Заубер – 55
Хаас – 46
Алпин – 20
Снимки: Sportal.bg