Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 318
  • 0
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Отборите на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата стартира в 17:30 с началния съдийски сигнал на Георги Гинчев.

Двата тима са в коренно различно настроение от началото на сезона. Домакините към момента са на шеста позиция с 14 точки, докато гостите са на дъното със седем. В последния си двубой тимът от Враца изненада с победа 2:0 при визитата си на Арда, докато съставът от Пловдив през седмицата загуби с 0:1 в отложен мач.

Доверен човек на Херо влезе в треньорския щаб на Ботев (Пловдив)
Доверен човек на Херо влезе в треньорския щаб на Ботев (Пловдив)

И двата тима направиха треньорска смяна в последните десетина дни. От Враца си тръгна Христо Янев, който пое ЦСКА след уволнението на Душан Керкез. На негово място бе назначен Тодор Симов, който дебютира в мача в Кърджали. Във Пловдив пък се разделиха с Николай Киров от втория опит, след като и по-рано през сезона специалистът бе подал оставка, но в крайна сметка остана. В момента тимът е воден от Иван Цветанов, като преди няколко дни към щаба се присъедини и Тодор Киселичков.

Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски
Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

В рамките на миналия сезон двата тима играха на два пъти помежду си, като и в двата случая Ботев от Пловдив взе победи с 3:1 - в първия кръг във Враца и в 16-ия на Колежа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хикс с Добрич

Хикс с Добрич

  • 5 окт 2025 | 01:43
  • 1459
  • 0
Без голове в Силистра

Без голове в Силистра

  • 5 окт 2025 | 01:26
  • 442
  • 0
Устрем громи Аксаково

Устрем громи Аксаково

  • 5 окт 2025 | 01:11
  • 479
  • 1
Левски 2007 взе съседското дерби

Левски 2007 взе съседското дерби

  • 5 окт 2025 | 01:04
  • 571
  • 1
Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

  • 5 окт 2025 | 00:42
  • 726
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) срази Партизан в Червен бряг

Янтра (Полски Тръмбеш) срази Партизан в Червен бряг

  • 5 окт 2025 | 00:41
  • 572
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 732
  • 0
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 109076
  • 185
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 1202
  • 0
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 38866
  • 15
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 72
  • 0