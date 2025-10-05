Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Отборите на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата стартира в 17:30 с началния съдийски сигнал на Георги Гинчев.

Двата тима са в коренно различно настроение от началото на сезона. Домакините към момента са на шеста позиция с 14 точки, докато гостите са на дъното със седем. В последния си двубой тимът от Враца изненада с победа 2:0 при визитата си на Арда, докато съставът от Пловдив през седмицата загуби с 0:1 в отложен мач.

И двата тима направиха треньорска смяна в последните десетина дни. От Враца си тръгна Христо Янев, който пое ЦСКА след уволнението на Душан Керкез. На негово място бе назначен Тодор Симов, който дебютира в мача в Кърджали. Във Пловдив пък се разделиха с Николай Киров от втория опит, след като и по-рано през сезона специалистът бе подал оставка, но в крайна сметка остана. В момента тимът е воден от Иван Цветанов, като преди няколко дни към щаба се присъедини и Тодор Киселичков.

В рамките на миналия сезон двата тима играха на два пъти помежду си, като и в двата случая Ботев от Пловдив взе победи с 3:1 - в първия кръг във Враца и в 16-ия на Колежа.