  Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

  29 сеп 2025 | 20:41
  • 9899
  • 7

Ботев (Враца) представи поредното си ново попълнение. Това е защитникът Иван Горанов, който за последно беше част от втородивизионния гръцки ПАЕ Ханя, но от лятото е свободен агент.

Опитният бранител, който е и бивш национал на България, има 129 мача с екипа на Левски.

Ботев (Враца) тръгна с победа над Арда при новия треньор
Ботев (Враца) тръгна с победа над Арда при новия треньор

Ето какво написаха от клуба:

"Още опит. Още характер. Още сила!

Ботев Враца привлече Иван Горанов. Ляв бек, който обича битките и големите мачове. За последно той бе част от гръцкия ПЕА Янина, а преди това игра в Йоникос, Университатия Клуж, Ламия, белгийския Шарлероа, Левски, Локомотив Пловдив, Литекс и Берое. Горанов има и мачове в националния отбор на България.

Добре дошъл!".

