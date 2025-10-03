Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Доверен човек на Херо влезе в треньорския щаб на Ботев (Пловдив)

Доверен човек на Херо влезе в треньорския щаб на Ботев (Пловдив)

  • 3 окт 2025 | 17:54
  • 1561
  • 1

Тодор Киселичков се завръща в Ботев Пловдив. Бившият полузащитник ще замени Атанас Рибарски в щаба на представителния мъжки отбор, съобщи сайтът на "канарчетата".

"Атанас Рибарски поема нов път в своето професионално развитие. ПФК Ботев Пловдив му благодари за професионализма и му пожелава успех в юношеския национален отбор на България.

50-годишният Тодор Киселичков има солиден стаж в треньорската професия, като през последните години бе част от ЦСКА 1948, Арда, Спартак Варна, Добруджа, Янтра и Нефтохимик", гласи още информацията.

Назначението на Киселичков се тълува като знак, че новият старши треньор на пловдивчани ще бъде Димитър Димитров, който се очаква да поеме Ботев след няколко кръга. Дотогава "жълто-черните" ще бъдат водени от Иван Цветанов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7752
  • 7
Златомир Загорчич определи групата за дербито с Локомотив (София)

Златомир Загорчич определи групата за дербито с Локомотив (София)

  • 3 окт 2025 | 15:33
  • 540
  • 0
ЦСКА - Лудогорец: Спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!

ЦСКА - Лудогорец: Спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!

  • 3 окт 2025 | 14:09
  • 4966
  • 3
Дяков показа тениската от Марк Клатенбърг

Дяков показа тениската от Марк Клатенбърг

  • 3 окт 2025 | 14:05
  • 877
  • 1
Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак за гостуването на ЦСКА 1948

Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак за гостуването на ЦСКА 1948

  • 3 окт 2025 | 11:43
  • 679
  • 1
Претендентите за най-красив гол на месец септември в Елитните групи

Претендентите за най-красив гол на месец септември в Елитните групи

  • 3 окт 2025 | 11:00
  • 748
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 5076
  • 1
11-те Славия и Локо (София)

11-те Славия и Локо (София)

  • 3 окт 2025 | 19:04
  • 73
  • 0
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7752
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29624
  • 87
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10485
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8216
  • 7