Доверен човек на Херо влезе в треньорския щаб на Ботев (Пловдив)

Тодор Киселичков се завръща в Ботев Пловдив. Бившият полузащитник ще замени Атанас Рибарски в щаба на представителния мъжки отбор, съобщи сайтът на "канарчетата".

"Атанас Рибарски поема нов път в своето професионално развитие. ПФК Ботев Пловдив му благодари за професионализма и му пожелава успех в юношеския национален отбор на България.

50-годишният Тодор Киселичков има солиден стаж в треньорската професия, като през последните години бе част от ЦСКА 1948, Арда, Спартак Варна, Добруджа, Янтра и Нефтохимик", гласи още информацията.

Назначението на Киселичков се тълува като знак, че новият старши треньор на пловдивчани ще бъде Димитър Димитров, който се очаква да поеме Ботев след няколко кръга. Дотогава "жълто-черните" ще бъдат водени от Иван Цветанов.