  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пилотите на Уилямс са заплашени от дисквалификация в Сингапур

Пилотите на Уилямс са заплашени от дисквалификация в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 18:51
  • 344
  • 0
Пилотите на Уилямс са заплашени от дисквалификация в Сингапур

Двамата пилоти на Уилямс във Формула 1 Алекс Албон и Карлос Сайнц са заплашени с дисквалификация от квалификацията за Гран При на Сингапур. Двамата завършиха 12-и и 13-и в сесията, но спортните комисари разследват нарушаване на техническите правила, установено в закрития парк след края на квалификацията.

Става въпрос за несъответствие при параметрите за движение на подвижната хоризонтална част на задното крило – най-важният елемент от системата DRS. Максималният лимит е 85 мм, а при двете коли е установено, че отворът при вдигането на хоризонталния елемент е по-голям.

Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур
Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур

Така DRS системата на двете коли е позволявала по-висока скорост на правите, тъй като отворът между подвижната и неподвижната хоризонтални горни части на задното крило е по-голям от 85 милиметра.

Вече има прецедент при такова нарушение, което беше установено при двете коли на Хаас в Монако миналата година и пилотите бяха дисквалифицирани. Ако Сайнц и Албон бъдат наказани с изключване, то те утре ще стартират от последна редица.

Верстапен: Битката за първото място можеше да е по-оспорвана
Верстапен: Битката за първото място можеше да е по-оспорвана
Снимки: Gettyimages

