Пилотите на Уилямс са заплашени от дисквалификация в Сингапур

Двамата пилоти на Уилямс във Формула 1 Алекс Албон и Карлос Сайнц са заплашени с дисквалификация от квалификацията за Гран При на Сингапур. Двамата завършиха 12-и и 13-и в сесията, но спортните комисари разследват нарушаване на техническите правила, установено в закрития парк след края на квалификацията.

Става въпрос за несъответствие при параметрите за движение на подвижната хоризонтална част на задното крило – най-важният елемент от системата DRS. Максималният лимит е 85 мм, а при двете коли е установено, че отворът при вдигането на хоризонталния елемент е по-голям.

Така DRS системата на двете коли е позволявала по-висока скорост на правите, тъй като отворът между подвижната и неподвижната хоризонтални горни части на задното крило е по-голям от 85 милиметра.

Вече има прецедент при такова нарушение, което беше установено при двете коли на Хаас в Монако миналата година и пилотите бяха дисквалифицирани. Ако Сайнц и Албон бъдат наказани с изключване, то те утре ще стартират от последна редица.

Снимки: Gettyimages