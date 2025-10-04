Късна драма на „Олимпико“ донесе зрелищно реми между Лацио и Торино

Отборите на Лацио и Торино завършиха наравно 3:3 на „Олимпико“ в зрелищен мач от шестия кръг на Серия "А". Ремито е първо за „орлите“ през сезона, които успяха да останат непобедени от този противник в пети пореден мач.

„Биковете“ първи стигнаха до гол, като той дойде в 16-ата минута, когато избита от Иван Проведел топка отиде при Джовани Симеоне, който отблизо вкара своето девето попадение срещу Лацио. Домакините обаче още преди почивката успяха да постигнат пълен обрат, благодарение на Матео Канчелиери. В 24-тата минута Педро Родригес изведе крилото, което изравни резултата с шут от границата на наказателното поле. В 40-ата минута Тома Башич пусна чудесен пас към италианеца, който нахлу в наказателното поле, финтира елегантно Валентино Лазаро и търкулна топката покрай вратаря за втория си гол в двубоя.

След почивката „орлите“ бяха твърде пасивни в играта си и това позволи на влезлия от пейката Че Адамс да възстанови равенството в 73-тата минута, възползвайки се от асистенция на друга резерва – Ниелс Нкунку. Това обаче не беше всичко, защото в добавеното време настъпи пълна драма. Първо, торинци осъществиха втория пълен обрат в мача благодарение на гол на Саул Коко след центриране от корнер, а проверката с ВАР не показа фал в атака и попадението беше зачетено. В малкото оставащо време обаче именно защитникът на гостите фаулира резервата Тижани Нослин в наказателното поле, което предизвика меле между играчите на двата отбора, а след дълъг преглед с ВАР беше отсъдена дузпа за римляните. Така чак в 103-ата минута на срещата Данило Каталди от бялата точка оформи крайното 3:3.

Лацио събра седем точки в актива си и се придвижи на десетото място в класирането, а Торино беше изпреварен от Лече и се свлече на 16-ата позиция със своите пет спечелени пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages