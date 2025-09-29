Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  3. Лацио се върна към победите с класика над Дженоа

Лацио се върна към победите с класика над Дженоа

  • 29 сеп 2025 | 23:39
  • 1145
  • 0

Лацио се завърна на победния път в Серия "А", постигайки класически успех с 3:0 в гостуването си на Дженоа от 5-ия кръг. "Орлите" бяха в серия от две поредни поражения, едното от тях в дербито с Рома. Днес обаче възпитаниците на Маурицио Сари показаха, че са се отърсили от това разочарование и записаха важни три точки в актива си. Успехът дойде с голове на Матео Канчелиери в 4-тата, Валентин Кастеянос в 30-ата и Матия Дзакани в 63-тата минута.

Мачът започна по перфектния начин за гостите. Още в 4-тата минута те организираха контраатака, Канчелиери бе изведен очи в очи с вратаря и хладнокръвно реализира за 0:1.

В 30-ата минута Кастеянос размени подавания с Адам Марушич, черногорецът центрира отдясно и испанецът засече кълбото в мрежата за 0:2. Лошата новина за Лацио обаче бе, че Марушич получи контузия в тази ситуация и бе заменен принудително.

В 58-ата минута домакините поискаха дузпа за игра с ръка на Алесио Романьоли, такава по-скоро имаше, но след подробно разглеждане с ВАР, съдията взе решение, че тя е неумишлена и не посочи бялата точка.

В 63-тата минута Лацио реши всичко с трети гол в своя полза. Удар с глава на Канчелиери се отби от гредата, след това Булайе Диа опита да довкара, но ударът му бе блокиран, но накрая топката стигна до Матия Дзакани, който отблизо не сгреши за 0:3.

Така Лацио събра актив от 6 точки и излезе на 12-тата позиция в класирането. Дженоа пък още няма успех на сметката си и заема предпоследното 19-о място с 2 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 551
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 848
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 1034
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 584
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 732
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18109
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26396
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20527
  • 24
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18991
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28410
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13336
  • 16