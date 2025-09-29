Лацио се върна към победите с класика над Дженоа

Лацио се завърна на победния път в Серия "А", постигайки класически успех с 3:0 в гостуването си на Дженоа от 5-ия кръг. "Орлите" бяха в серия от две поредни поражения, едното от тях в дербито с Рома. Днес обаче възпитаниците на Маурицио Сари показаха, че са се отърсили от това разочарование и записаха важни три точки в актива си. Успехът дойде с голове на Матео Канчелиери в 4-тата, Валентин Кастеянос в 30-ата и Матия Дзакани в 63-тата минута.

Мачът започна по перфектния начин за гостите. Още в 4-тата минута те организираха контраатака, Канчелиери бе изведен очи в очи с вратаря и хладнокръвно реализира за 0:1.

В 30-ата минута Кастеянос размени подавания с Адам Марушич, черногорецът центрира отдясно и испанецът засече кълбото в мрежата за 0:2. Лошата новина за Лацио обаче бе, че Марушич получи контузия в тази ситуация и бе заменен принудително.

В 58-ата минута домакините поискаха дузпа за игра с ръка на Алесио Романьоли, такава по-скоро имаше, но след подробно разглеждане с ВАР, съдията взе решение, че тя е неумишлена и не посочи бялата точка.

В 63-тата минута Лацио реши всичко с трети гол в своя полза. Удар с глава на Канчелиери се отби от гредата, след това Булайе Диа опита да довкара, но ударът му бе блокиран, но накрая топката стигна до Матия Дзакани, който отблизо не сгреши за 0:3.

Така Лацио събра актив от 6 точки и излезе на 12-тата позиция в класирането. Дженоа пък още няма успех на сметката си и заема предпоследното 19-о място с 2 точки.

