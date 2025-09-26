Минимална победа стигна на Торино за място на 1/8-финала за Купата на Италия

Торино стана последният отбор, който се класира за 1/8-финалите за Купата на Италия. "Биковете" победиха с минималоното 1:0 Пиза, но това им бе напълно достатъчно, за да елиминират своя съперник и да намерят място в следващата фаза на турнира.

Чезаре Казадей откри резултата в 9-ата минута с глава след центриране от корнер на Сирил Нгонге.

Домакините вкараха и второ попадение чрез Ардиан Исмаили в 49-ата минута, но то бе отменено заради игра с ръка.

Пиза пък завърши мача в намален състав, след като Хуан Куадрадо си изкара червен картон в 62-рата минута.

Така Торино вече е на 1/8-финалите в турнира, където ще има за съперник Рома.

Снимки: Gettyimages