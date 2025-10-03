Слот даде информация за състоянието на Алисон, Екитике и Киеза

Юго Екитике и Федерико Киеза ще тренират днес с Ливърпул и има шанс да попаднат в групата на шампионите за утрешното гостуване на Челси. Това обяви мениджърът на мърсисайдци Арне Слот. Французинът бе заменен принудително в мача с Галатасарай, а италианецът изобщо не пътува за Истанбул заради лека травма след срещата с Кристъл Палас. Алисон Бекер няма да бъде на разположение, като той ще пропусне и мачовете на Бразилия. Слот отказа да даде прогноза колко време ще се възстановява вратарят, след като вчера медиите на Острова изразиха предположение, че той може да пропусне следващите осем двубоя на Ливърпул.

"Алисон няма да е част от състава утре и няма да пътува до Бразилия за мачовете от националния отбор. Бих се изненадал, ако е на разположение и за първия мач след паузата за националните отбори. След това не знаем. Зависи колко бързо ще се възстанови. Юго Екитике ще тренира днес. Същото може да се каже и за Федерико Киеза. Така че трябва да изчакаме да премине тренировката и да видим как се чувстват.

Знаем, че в лицето на Мамардашвили привлякохме много добър вратар. Срещу Саутхамптън видяхме, че се е адаптирал наистина добре, което не е изненада, защото той е качествен вратар. Сега той може да направи това, което Куивин трябваше да прави толкова пъти в миналото, когато заменяше Алисон.

Не е положително, ако реакцията ти след загубата от Палас, е да загубиш отново от Галатасарай. Срещу Галатасарай обаче видях отбор, който играеше до последния момент, опитвайки се да постигне резултат. Бяхме различни от мача с Палас, печелехме втори топки. Казвал съм много пъти миналия сезон, че разликата е толкова малка. Същото е и този сезон. Опитваме се да намерим начини да бъдем по-добри, а не само да разчитаме на късмет или статични положения или нещо подобно", заяви Слот по време на днешната си пресконференция.

"Според мен сме твърде фокусирани върху този сезон, но втората част от миналия имаше много прилики с началото на този. С изключение на това, че през втората половина на миналия сезон отбелязахме седем гола от статични положения, които доведоха до много победи. А този сезон вече допуснахме четири такива попадения. Утре играем срещу Челси и те са отбелязали повече от 50 процента от головете си от статични положения. Това е новата реалност във Висшата лига. Този ​​сезон имахме много добри възможности от статични положения, но за съжаление не вкарахме от тях", добави нидерландецът.