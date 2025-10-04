Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ще се изправят един срещу друг в дербито на седмия кръг от английската Премиър лийг на 4 октомври от 19:30 часа на "Стамфорд Бридж". Двубоят ще бъде ръководен от опитния рефер Антъни Тейлър, който ще има нелеката задача да контролира един от най-интригуващите сблъсъци в английския футбол. Мачът е от изключително значение и за двата отбора, като домакините ще търсят победа, която да ги изкачи в класирането, докато гостите ще се стремят да затвърдят лидерската си позиция.

Ливърпул заема първото място в класирането с 15 точки от 6 изиграни мача, като отборът на Арне Слот демонстрира отлична форма в началото на сезона. "Червените" имат впечатляваща голова разлика от 12 отбелязани и 7 допуснати гола, което им дава преднина пред преследвачите. Последните резултати обаче дават повод за притеснение, след като тимът допусна две поредни загуби от Кристъл Палас (1:2) и от Галатасарай (0:1).

Челси, от друга страна, се намира на 8-ма позиция с 8 точки от същия брой мачове, като лондончани имат 11 отбелязани и 8 допуснати гола. Лондончани така и не могат да намерят постоянство в изявите си, като редуват силни и слаби мачове. Със сигурност обаче мач от този калибър ще стизулира играчите в синьо да дадат максимума от себе си в търсене на победата.

Челси демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача, записвайки две победи и три загуби. "Сините" постигнаха важна победа в Шампионската лига срещу Бенфика (1:0) на 30.09.2025, но преди това претърпяха поражение от Брайтън (1:3) в Премиър лийг на 27.09.2025. Отборът на Енцо Мареска елиминира Линкълн Сити (2:1) за Карабао Къп на 23.09.2025, но загуби от Манчестър Юнайтед (1:2) в първенството на 20.09.2025 и от Байерн (Мюнхен) (1:3) в Шампионската лига на 17.09.2025.

Ливърпул започна сезона много силно, на напоследък също показва колебания във формата си, с три победи и две загуби в последните пет мача. "Червените" загубиха от Галатасарай (0:1) в Шампионската лига на 30.09.2025 и от Кристъл Палас (1:2) в Премиър лийг на 27.09.2025, но преди това записаха победи срещу Саутхамптън (2:1) за Карабао Къп на 23.09.2025, Евертън (2:1) в първенството на 20.09.2025 и Атлетико Мадрид (3:2) в Шампионската лига на 17.09.2025.

Историята на последните сблъсъци между двата отбора показва оспорвани двубои с променливи резултати. В последната им среща на "Стамфорд Бридж" на 04.05.2025 Челси победи Ливърпул с 3:1 в мач от 35-ия кръг на Премиър лийг, като Енцо Фернандес откри резултата още в 3-та минута, а Коул Палмър реализира дузпа, докато Вирджил ван Дайк отбеляза почетното попадение за гостите в 85-та минута. Преди това, на 20.10.2024, Ливърпул спечели с 2:1 на "Анфийлд" с голове на Мохамед Салах от дузпа и Къртис Джоунс, а Николас Джаксън отбеляза за Челси. На 25.02.2024 двата отбора се срещнаха на финала за Карабао Къп на "Уембли", където Ливърпул триумфира с 1:0 след продължения благодарение на гол на Вирджил ван Дайк в 118-та минута. От последните пет срещи между двата отбора, Ливърпул има три победи, Челси има една, а един мач завърши наравно.

Енцо Фернандес се очертава като основна фигура за Челси в този сезон, като аржентинският полузащитник вече има 3 гола и 1 асистенция в първенството. Особено впечатляваща е неговата ефективност пред гола, като от 9 удара, 4 са били точни, включително и реализирана дузпа. Фернандес има отлични спомени от последния мач срещу Ливърпул на "Стамфорд Бридж", когато отбеляза гол още в 3-тата минута и получи оценка 7.58. Той е особено опасен в първото полувреме, като статистиката показва, че очакваните му голове са по-високи именно в първите 45 минути.

За Ливърпул, Юго Екитике се превръща в изненадващо ефективен голмайстор с 3 гола и 1 асистенция в 5 мача. Френският нападател демонстрира отлична реализация, като от 9 удара, 4 са били точни. Особено впечатляващо е представянето му срещу Борнемут, когато отбеляза гол, направи асистенция и получи оценка 7.52. Екитике е особено опасен в началото на мачовете, като статистиката показва, че очакваните му голове са значително по-високи в първото полувреме.