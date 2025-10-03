Мареска: Ливърпул е най-добрият отбор в Англия, ще бъдем без седем или осем играчи

Мениджърът на Челси Енцо Мареска се изказа ласкаво за Ливърпул. Двата отбора се изправят утре един срещу друг на “Стамфрод Бридж”, след като мърсисайдци записа две поредни загуби, а лондончани допуснаха поражения в три от последните си пет мача във всичките турнири.

“Мисля, че започнахме много, много добре, що се отнася до резултатите и представянето в първите четири или пет мача. В останалите срещи не успяхме да спечелим точките, които искахме, но вече анализирахме причините за това. В повечето двубои, в които не спечелихме точки, бяха много сложни за нас заради червените картони. Трябва да имаме предвид и ситуацията с контузените. В момента имаме осем футболисти извън строя.

Не мисля, че имаме някакъв проблем с дисциплината въпреки червените картони, които получаваме. Причините са различни. Това са решения, които трябва да вземеш за две или три секунди - дали да направиш нарушение, или не. Трудно е.

Мисля, че Ливърпул е най-добрият отбор в Англия момента. Те го показаха, печелейки Премиър лийг. В момента се подобряваме, опитваме се да решаваме проблеми, да намираме решения. Накрая ще бъдем там - близо до тях. Не мисля, че сега е по-добре да играем срещу Ливърпул. Това е винаги е труден мач срещу голям отбор. Начинът, по който се справят този сезон, е във всеки случай фантастичен, особено след трагедията с Диого Жота.

Всеки отбор по света е уязвим, не само Ливърпул. Но ако един отбор печели всеки мач, е невъзможно да го настигнеш. Сега, когато загубиха един или два мача, това показва уязвимост. Но това се случва на всеки отбор по света. Във Висшата лига можеш да загубиш точки срещу всеки отбор.

Относно новините около състава Мареска заяви следното:

“Коул Палмър все още е аут. Няма нищо ново около него. Трево Чалоба е наказан. Седем или осем играчи са аут за утрешния мач".