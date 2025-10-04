Популярни
Интер не може да си позволи отпускане срещу опасния Кремонезе

Интер не може да си позволи отпускане срещу опасния Кремонезе

Шампионите от Интер посрещат изненадващо добре представящия се новак Кремонезе на стадион "Джузепе Меаца" в мач от шестия кръг на италианската Серия "А". Двубоят е насрочен за 4 октомври от 19:00 часа, като главен съдия ще бъде Ермано Феличани. Срещата се очертава като интересен сблъсък между отбор с амбиции за титлата и изненадващо стабилен новак в елита.

В момента Интер заема петата позиция в Серия "А" с 9 точки от 5 изиграни мача, като има 13 отбелязани гола, но и с 7 допуснати. Кремонезе също има 9 точки, но е на седмо място поради по-слабата голова разлика – 6 вкарани и 4 получени гола. Двата отбора са на равни начала преди началото на мача, което прави директния сблъсък особено важен за позициониране в горната половина на таблицата. Победа за който и да е от тях би означавала скок с няколко места нагоре и приближаване към лидерите в класирането.

След колебливия старт Интер започна да намира себе си и демонстрира впечатляваща форма с четири последователни победи във всички турнири. Неотдавна "нерадзурите" разгромиха Славия (Прага) с 3:0 (на 30.09.2025) в Шампионската лига, а преди това постигнаха важна победа като гост срещу Каляри с 2:0 (на 27.09.2025). Тимът на Кристиан Киву надделя и над Сасуоло с 2:1 (на 21.09.2025), а в Шампионската лига се наложи над Аякс с 2:0 (на 17.09.2025). Последното им поражение дойде в дербито с Ювентус с 3:4 (на 13.09.2025).

Кремонезе пък впечатлява с непобедима серия, макар и с много равенства – 1:1 срещу Комо (на 27.09.2025), 0:0 с Парма (на 21.09.2025) и 0:0 с Верона (на 15.09.2025). Преди това отборът постигна две забележителни победи – 3:2 срещу Сасуоло (на 29.08.2025) и изненадващ успех с 2:1 срещу Милан (на 23.08.2025).

В последните им две срещи Интер има пълно превъзходство над Кремонезе. При последния им сблъсък на 28 януари 2023 г. на стадион "Джовани Дзини", Интер победи с 2:1, като Лаутаро Мартинес отбеляза и двата гола за "нерадзурите" (21' и 65'), докато Давид Окереке вкара за домакините (11'). В предишната им среща на 30 август 2022 г. на "Джузепе Меаца", Интер се наложи с 3:1 с голове на Хоакин Кореа (12'), Николо Барела (38') и Лаутаро Мартинес (76'), а Давид Окереке отново се разписа за Кремонезе (90').

Със сигурност Интер е фаворит в сблъсъка, но възпитаниците на Кристиан Киву не могат да си позволят да подценят днешния си опонент, който вече доказа, че ще бъде фактор в първенството. Още повече, че сега предстои пауза в шампионата и за всеки тим е важно да влезе в нея с позитивно настроение и по възможност с победа на сметката си.

Снимки: Gettyimages

