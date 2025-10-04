Интер не може да си позволи отпускане срещу опасния Кремонезе

Шампионите от Интер посрещат изненадващо добре представящия се новак Кремонезе на стадион "Джузепе Меаца" в мач от шестия кръг на италианската Серия "А". Двубоят е насрочен за 4 октомври от 19:00 часа, като главен съдия ще бъде Ермано Феличани. Срещата се очертава като интересен сблъсък между отбор с амбиции за титлата и изненадващо стабилен новак в елита.

В момента Интер заема петата позиция в Серия "А" с 9 точки от 5 изиграни мача, като има 13 отбелязани гола, но и с 7 допуснати. Кремонезе също има 9 точки, но е на седмо място поради по-слабата голова разлика – 6 вкарани и 4 получени гола. Двата отбора са на равни начала преди началото на мача, което прави директния сблъсък особено важен за позициониране в горната половина на таблицата. Победа за който и да е от тях би означавала скок с няколко места нагоре и приближаване към лидерите в класирането.

След колебливия старт Интер започна да намира себе си и демонстрира впечатляваща форма с четири последователни победи във всички турнири. Неотдавна "нерадзурите" разгромиха Славия (Прага) с 3:0 (на 30.09.2025) в Шампионската лига, а преди това постигнаха важна победа като гост срещу Каляри с 2:0 (на 27.09.2025). Тимът на Кристиан Киву надделя и над Сасуоло с 2:1 (на 21.09.2025), а в Шампионската лига се наложи над Аякс с 2:0 (на 17.09.2025). Последното им поражение дойде в дербито с Ювентус с 3:4 (на 13.09.2025).

Кремонезе пък впечатлява с непобедима серия, макар и с много равенства – 1:1 срещу Комо (на 27.09.2025), 0:0 с Парма (на 21.09.2025) и 0:0 с Верона (на 15.09.2025). Преди това отборът постигна две забележителни победи – 3:2 срещу Сасуоло (на 29.08.2025) и изненадващ успех с 2:1 срещу Милан (на 23.08.2025).

В последните им две срещи Интер има пълно превъзходство над Кремонезе. При последния им сблъсък на 28 януари 2023 г. на стадион "Джовани Дзини", Интер победи с 2:1, като Лаутаро Мартинес отбеляза и двата гола за "нерадзурите" (21' и 65'), докато Давид Окереке вкара за домакините (11'). В предишната им среща на 30 август 2022 г. на "Джузепе Меаца", Интер се наложи с 3:1 с голове на Хоакин Кореа (12'), Николо Барела (38') и Лаутаро Мартинес (76'), а Давид Окереке отново се разписа за Кремонезе (90').

Със сигурност Интер е фаворит в сблъсъка, но възпитаниците на Кристиан Киву не могат да си позволят да подценят днешния си опонент, който вече доказа, че ще бъде фактор в първенството. Още повече, че сега предстои пауза в шампионата и за всеки тим е важно да влезе в нея с позитивно настроение и по възможност с победа на сметката си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages