Тотнъм доближи върха след труден успех на "Елънд Роуд", Груев отново не игра за Лийдс

Тотнъм временно излезе на второ място във временното класиране на Пемиър лийг, след като постигна трудна, но важна победа с 2:1 над Лийдс на “Елънд Роуд”. Матис Тел даде преднина на “шпорите” с първия си гол в Премиър лийг през този сезон, а Ноа Окафор изравни в 34-тата. Двата отбора удариха и по една греда през първото полувреме. След почивката Мохамед Кудус донесе победата на лондончани в 57-ата минута. Тотнъм в момента е на точка зад шампиона Ливърпул, който по-късно днес гостува на Челси. Лийдс допусна първа домакинска загуба за първенство от септември миналата година.

Даниел Фарке заложи на същия стартов състав от мача с Борнемут. Това означаваше, че за пореден път Илия Груев остана на пейката за началото. Българският национал така и не се появи в игра. В последните четири мача на йоркширци халфът влезе само веднъж - в добавеното време на двубоя с Уулвърхамптън.

Томас Франк направи цели шест промени от двубоя с Бодьо/Глимт. Чави Симонс, Мохамед Кудус, Матис Тел, Жоао Палиня, Кристиан Ромеро и Дестини Удоджи започнаха за домакините.

Лийдс стартира добре и още в шестата минута можеше да излезе наред в резултата. Лонгстаф центрира към Родън на далечната греда, но отблизо централният бранител нацели гредата.

Тотнъм обаче бързо се активизира и започна да атакува по-опасно, като Кудус бе много деен. В 23-тата минута Бентанкур се пребори за една топка в центъра, след което Кудус изведе отляво Тел, който влезе в наказателното поле и нанесе удар, който след рикошет влезе красиво до сглобката на гредите на вратата на Дарлоу.

Mathys Tel has officially arrived 😎



The French forward has scored his first goal for Tottenham this Premier League season 🤩⚪️ pic.twitter.com/XxFgPFOZyn — OneFootball (@OneFootball) October 4, 2025

Малко след това Бентанкур подари топката на домакините в своята половина, но Калвърт-Люин пропусна страхотен шанс да изравни, стреляйки над вратата. Веднага след това пък Кудус пропиля много удобна възможност да удвои преднината на Тотнъм, тъй като стреля неточно от много добра позиция.

В 30-ата минута отново Кудус намери с много добро центриране Одобор, но той стреля в ръката на Богъл. Претенциите за дузпа на гостите не бяха уважени.

В 34-тата минута Богъл центрира отдясно, Калвърт-Люин много добре свали за Аарънсън. Викарио изби неговия удар, но Окафор направи добавка отблизо, изравнявайки резултата. В момента на отбелязването на гола на терена се появи и надуваема топка, която обаче не попречи на стража на гостите. Това напомни прословутия момент с гола на Съндърланд (Дарън Бент) срещу Ливърпул през 2009 година, макар че тогава Пепе Рейна бе сериозно затруднен от плажната топка, хвърлена на терена от феновете на Ливърпул.

We nearly saw a repeat of the famous Sunderland beach ball goal in 2009 😅 pic.twitter.com/8Ta847GlUs — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 4, 2025

В добавеното време на първата част гредата помогна и на домакините след удар с глава на Тел, който засече центриране на Одобер.

В началото на второто полувреме Лийдс пропусна две големи възможности. Първо Викарио спаси с крак удар на Калвърт-Люин, а малко след това отново той не успя за малко да засече отблизо центриране на Щах отдясно.

В 57-ата минута Тотнъм отново излезе напред, след като грешка на Гудмундсон даде шанс на Кудус да пробие отляво и да влезе навътре, след което да стреля по земя от границата на наказателното поле. Топката рикошира в Стрийк и залъга Дарлоу. В 71-вата минута Лонгстаф нанесе добър удар от границата на наказателното поле, но топката премина на сантиметри встрани.

Mohammed Kudus scores his first Spurs goal 😤 pic.twitter.com/b2dkrgDXaz — B/R Football (@brfootball) October 4, 2025

Лийдс натисна в края. В добавеното време Пиру имаше много добра възможност да изравни, но Викарио отново реагира добре и изби с една ръка.

Снимки: Imago