Съотборник на Илия Груев ще бъде извън терените до шест седмици

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке потвърди, че контузията в глезена на крилото Даниел Джеймс ще го извади от игра за период до шест седмици.

Джеймс доскоро лекуваше и мускулна травма, която му попречи да играе при домакинското равенство срещу Борнемут миналия уикенд. Той е получил новата контузия по време на тренировка и ще се върне в игра едва през ноември.

Националът на Уелс пропуска домакинството на Тотнъм, а след това и двубоите на националния тим срещу Англия на "Уембли" и световната квалификация с Белгия.

💬 𝗗𝗙 𝗼𝗻 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗻𝗲𝘄𝘀:

“Dan James (ankle) will be out for four to six weeks. Willy will also miss this game. Question mark with Harry Gray, reported problem with hip flexor. Good news, Lucas Perri is back in team training, available after the break" pic.twitter.com/Txt9eWP6l4 — Leeds United (@LUFC) October 2, 2025

"Даниел ще бъде извън игра няколко седмици, за съжаление изкълчи глезена си на тренировка. Лекарите казаха, че ще пропусне между четири и шест седмици, така че го очакваме да се завърне през ноември. Ако се възстанови по-рано, ще бъде изненада и бонус", коментира Фарке.

Фарке, чийто отбор е на 12-то място в класирането на Премиър лийг, разкри, че Вилфред Ньонто все още не е възстановен от травмата на прасеца, заради която отсъства в последните два мача. Тийнейджърът Хари Грей също ще пропусне мача с Тотнъм. Бразилецът Лукас Пери е подновил тренировки след травмата на бедрото, но също няма да бъде в състава за уикенда.

Следвай ни:

Снимки: Imago