  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Съотборник на Илия Груев ще бъде извън терените до шест седмици

Съотборник на Илия Груев ще бъде извън терените до шест седмици

  • 3 окт 2025 | 02:17
  • 572
  • 0
Съотборник на Илия Груев ще бъде извън терените до шест седмици

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке потвърди, че контузията в глезена на крилото Даниел Джеймс ще го извади от игра за период до шест седмици.

Джеймс доскоро лекуваше и мускулна травма, която му попречи да играе при домакинското равенство срещу Борнемут миналия уикенд. Той е получил новата контузия по време на тренировка и ще се върне в игра едва през ноември.

Националът на Уелс пропуска домакинството на Тотнъм, а след това и двубоите на националния тим срещу Англия на "Уембли" и световната квалификация с Белгия.

"Даниел ще бъде извън игра няколко седмици, за съжаление изкълчи глезена си на тренировка. Лекарите казаха, че ще пропусне между четири и шест седмици, така че го очакваме да се завърне през ноември. Ако се възстанови по-рано, ще бъде изненада и бонус", коментира Фарке.

Фарке, чийто отбор е на 12-то място в класирането на Премиър лийг, разкри, че Вилфред Ньонто все още не е възстановен от травмата на прасеца, заради която отсъства в последните два мача. Тийнейджърът Хари Грей също ще пропусне мача с Тотнъм. Бразилецът Лукас Пери е подновил тренировки след травмата на бедрото, но също няма да бъде в състава за уикенда. 

Снимки: Imago

