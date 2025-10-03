Съотборник на Илия Груев ще бъде извън терените до шест седмици

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке потвърди, че контузията в глезена на крилото Даниел Джеймс ще го извади от игра за период до шест седмици.
Джеймс доскоро лекуваше и мускулна травма, която му попречи да играе при домакинското равенство срещу Борнемут миналия уикенд. Той е получил новата контузия по време на тренировка и ще се върне в игра едва през ноември.
Националът на Уелс пропуска домакинството на Тотнъм, а след това и двубоите на националния тим срещу Англия на "Уембли" и световната квалификация с Белгия.
"Даниел ще бъде извън игра няколко седмици, за съжаление изкълчи глезена си на тренировка. Лекарите казаха, че ще пропусне между четири и шест седмици, така че го очакваме да се завърне през ноември. Ако се възстанови по-рано, ще бъде изненада и бонус", коментира Фарке.
Фарке, чийто отбор е на 12-то място в класирането на Премиър лийг, разкри, че Вилфред Ньонто все още не е възстановен от травмата на прасеца, заради която отсъства в последните два мача. Тийнейджърът Хари Грей също ще пропусне мача с Тотнъм. Бразилецът Лукас Пери е подновил тренировки след травмата на бедрото, но също няма да бъде в състава за уикенда.
Снимки: Imago