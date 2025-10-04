Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 15:13
  • 461
  • 1
Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали направи противоречиво изказване по повод присъствието на класическите трасето в календара на световния шампионат.

Доменикали гостува в популярния в Италия подкаст BSM, където коментира развитието на спорта, филма за Формула 1 с Брад Пит, документалните сериали на Нетфликс за спорта и промените в световния шампионат, които трябва да определят бъдещето на надпреварите.

Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур
Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур

За един час водещият Джанлука Гацоли успя да зададе доста въпроси на Доменикали, като сериозна част от тях бяха свързани с това, че „Имола“ отпадна от календара на Формула 1 за догодина. Отговорът на Доменикали обаче едва ли ще се хареса на по-консервативните фенове на Формула 1.

„Имола“ се върна във Формула 1 заради коронавирус пандемията, когато имахме съвсем различни проблеми и бяхме ограничени по отношение пътуванията, възможността да ползваме писти и още много други неща – обясни Доменикали. – Имаше риск за закрием световния шампионат, затова трябваше да създадем протоколи и ограничени контакти между хората, за да можем да работим и да се състезаваме, за да създадем продукт за телевизията.

„Оттогава насам интересът към Формула 1 нарасна и е трудно да оправдаем присъствието в календара на малък град с недостатъчно развита инфраструктура, в случая и „Имола“, като осигурява ограничена добавена стойност за спорта и феновете.

Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1
Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

„Разбира се, когато едно състезание има историческа стойност, това е плюс, но не е достатъчно. Това дава усещане за история на феновете, които гледат от много време Формула 1, но не и за новите фенове на спорта. Данните показват, че новите фенове искат бърза информация и дори не помнят кой е победил в определено състезание миналата година. За младите фенове няма значение дали състезанието е в Монте Карло или в Лас Вегас. Историческият елемент и наследството при едно състезание, то това трябва да се подкрепя, но трябва да има и инфраструктура, която е насочена към бъдещето.“

Доменикали също така обясни, че след последния етап на развитие Формула 1 вече е в сферата на „забавленията“, а не е чист спорт. Според него, Формула 1 вече се бори за вниманието на феновете с филми, подкасти и концерти, което означава, че спортът трябва да се промени, за да продължи да се развива в бъдеще.

Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него
Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 15:45
  • 445
  • 0
7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

  • 4 окт 2025 | 15:42
  • 166
  • 0
Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

  • 4 окт 2025 | 14:52
  • 502
  • 0
Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 14:36
  • 757
  • 0
Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

  • 4 окт 2025 | 14:20
  • 559
  • 0
Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него

Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него

  • 4 окт 2025 | 14:08
  • 475
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

  • 4 окт 2025 | 16:00
  • 3401
  • 7
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 17128
  • 17
Съставите на Арсенал и Уест Хам

Съставите на Арсенал и Уест Хам

  • 4 окт 2025 | 16:01
  • 156
  • 0
Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 3154
  • 2
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 13296
  • 6
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 7605
  • 7