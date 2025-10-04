Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали направи противоречиво изказване по повод присъствието на класическите трасето в календара на световния шампионат.

Доменикали гостува в популярния в Италия подкаст BSM, където коментира развитието на спорта, филма за Формула 1 с Брад Пит, документалните сериали на Нетфликс за спорта и промените в световния шампионат, които трябва да определят бъдещето на надпреварите.

За един час водещият Джанлука Гацоли успя да зададе доста въпроси на Доменикали, като сериозна част от тях бяха свързани с това, че „Имола“ отпадна от календара на Формула 1 за догодина. Отговорът на Доменикали обаче едва ли ще се хареса на по-консервативните фенове на Формула 1.

„Имола“ се върна във Формула 1 заради коронавирус пандемията, когато имахме съвсем различни проблеми и бяхме ограничени по отношение пътуванията, възможността да ползваме писти и още много други неща – обясни Доменикали. – Имаше риск за закрием световния шампионат, затова трябваше да създадем протоколи и ограничени контакти между хората, за да можем да работим и да се състезаваме, за да създадем продукт за телевизията.

„Оттогава насам интересът към Формула 1 нарасна и е трудно да оправдаем присъствието в календара на малък град с недостатъчно развита инфраструктура, в случая и „Имола“, като осигурява ограничена добавена стойност за спорта и феновете.

„Разбира се, когато едно състезание има историческа стойност, това е плюс, но не е достатъчно. Това дава усещане за история на феновете, които гледат от много време Формула 1, но не и за новите фенове на спорта. Данните показват, че новите фенове искат бърза информация и дори не помнят кой е победил в определено състезание миналата година. За младите фенове няма значение дали състезанието е в Монте Карло или в Лас Вегас. Историческият елемент и наследството при едно състезание, то това трябва да се подкрепя, но трябва да има и инфраструктура, която е насочена към бъдещето.“

Доменикали също така обясни, че след последния етап на развитие Формула 1 вече е в сферата на „забавленията“, а не е чист спорт. Според него, Формула 1 вече се бори за вниманието на феновете с филми, подкасти и концерти, което означава, че спортът трябва да се промени, за да продължи да се развива в бъдеще.

