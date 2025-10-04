Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

Съботният ден за Шарл Леклер в Сингапур започна със смяна на изпускателната система на неговия автомобил, като ремонтът беше приключен навреме от механиците на Ферари преди третата свободна тренировка.

Това е шеста поред нова изпускателна система за автомобила на Шарл и затова тази смяна няма да донесе наказание на пилота.

Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур

Всеки пилот във Формула 1 има право да използва осем изпускателни системи в рамките на сезона. Най-напред по този показател са пилотите, които се състезават със задвижващи системи на Хонда – Макс Верстапен, Юки Цунода и Исак Хаджар са използвали по 7 ауспухови системи.

