Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

  • 4 окт 2025 | 14:52
  • 501
  • 0
Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

Съботният ден за Шарл Леклер в Сингапур започна със смяна на изпускателната система на неговия автомобил, като ремонтът беше приключен навреме от механиците на Ферари преди третата свободна тренировка.

Това е шеста поред нова изпускателна система за автомобила на Шарл и затова тази смяна няма да донесе наказание на пилота.

Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур
Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур

Всеки пилот във Формула 1 има право да използва осем изпускателни системи в рамките на сезона. Най-напред по този показател са пилотите, които се състезават със задвижващи системи на Хонда – Макс Верстапен, Юки Цунода и Исак Хаджар са използвали по 7 ауспухови системи.

Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1
Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 15:45
  • 405
  • 0
7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

  • 4 окт 2025 | 15:42
  • 162
  • 0
Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 15:13
  • 458
  • 1
Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 14:36
  • 751
  • 0
Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

  • 4 окт 2025 | 14:20
  • 555
  • 0
Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него

Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него

  • 4 окт 2025 | 14:08
  • 475
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

  • 4 окт 2025 | 16:00
  • 3369
  • 7
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 17093
  • 17
Съставите на Арсенал и Уест Хам

Съставите на Арсенал и Уест Хам

  • 4 окт 2025 | 16:01
  • 140
  • 0
Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 3144
  • 2
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 13279
  • 6
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 7599
  • 7