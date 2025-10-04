Популярни
Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

  4 окт 2025 | 14:20
Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън коментира развитието на битката за титлата преди Гран При на Сингапур.

„Преди две седмици в Баку автомобилът на Макларън отново беше бърз, но пилотите на тима започват да усещат напрежението – битката за титлата навлиза в решаващата фаза – обясни британецът. – На този фон Макс няма какво да губи, излиза на трасето, наслаждава се на състезанието и побеждава.

„Ще е интересно да видим как ще се отрази на Оскар Пиастри това, което се случи с него в Баку. Ако успее да обърне страницата и да забрави трудния уикенд в Азербайджан, то той отново ще е силен.

„Но в Баку видяхме нещо странно в представянето на Оскар, за 24 часа той на два пъти допусна една и съща грешка, което е необичайно за пилот от неговата класа.“

