Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Раул Фернандес: Отборът не спря да вярва в мен

Раул Фернандес: Отборът не спря да вярва в мен

  • 4 окт 2025 | 11:19
  • 222
  • 0

Раул Фернандес постигна своето първо призово класиране в MotoGP, след като завърши трети в спринта на пистата „Мандалика“ в Индонезия.

След финала пилотът на Тракхаус Априлия беше доста краткословен и изказва своите благодарности към неговия тим за това, че винаги го е подкрепял и не е спрял да вярва в него.

Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия
Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия

„Щастлив съм. След четири години в MotoGP, три с Априлия, ако аз съм тук днес, това е заради всички хора в отбора. Те не спряха да вярват в мен и да ме подкрепят. Благодаря им“, каза Фернандес.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Норис: Макс си е Макс, не можем да го отписваме

Норис: Макс си е Макс, не можем да го отписваме

  • 4 окт 2025 | 09:26
  • 1302
  • 0
Доктор Марко остана доволен от показаното от Ред Бул вчера

Доктор Марко остана доволен от показаното от Ред Бул вчера

  • 4 окт 2025 | 09:07
  • 830
  • 0
Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия

  • 4 окт 2025 | 08:32
  • 698
  • 0
Ръсел не намери обяснение за катастрофата си в Сингапур

Ръсел не намери обяснение за катастрофата си в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 08:09
  • 1373
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 07:43
  • 14512
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 4 окт 2025 | 07:38
  • 5202
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 3320
  • 3
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 6118
  • 2
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 5259
  • 6
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 7701
  • 8
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 3862
  • 1
Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

  • 4 окт 2025 | 06:29
  • 4441
  • 1