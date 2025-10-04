Раул Фернандес: Отборът не спря да вярва в мен

Раул Фернандес постигна своето първо призово класиране в MotoGP, след като завърши трети в спринта на пистата „Мандалика“ в Индонезия.
След финала пилотът на Тракхаус Априлия беше доста краткословен и изказва своите благодарности към неговия тим за това, че винаги го е подкрепял и не е спрял да вярва в него.
Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия
„Щастлив съм. След четири години в MotoGP, три с Априлия, ако аз съм тук днес, това е заради всички хора в отбора. Те не спряха да вярват в мен и да ме подкрепят. Благодаря им“, каза Фернандес.
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Снимки: Gettyimages