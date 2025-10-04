Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Ръсел не намери обяснение за катастрофата си в Сингапур

Ръсел не намири обяснение за катастрофата си в Сингапур

  4 окт 2025 | 08:09
  • 773
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел не успя да намери точно обяснение за катастрофата си в началната фаза на вчерашната втора тренировка преди Гран При на Сингапур във Формула 1.

Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур
Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур

Британецът загуби сцепление в задницата на своя автомобил в подхода за 16-я завой в края на обиколката и се заби челно в TechPro бариерите. Той успя да се върне на собствен ход до бокса, но повече не се появи на пистата, а неговият инцидент наложи първото от двете спирания на сесията.

„Странен инцидент, ако трябва да съм честен, не съм сигурен какво точно стана. Спрях малко по-рано, подходих малко по-бавно, но след това загубих задницата, но за щастие се забих челно и нямаше много поражения, но пък беше достатъчно, за да сложи край на сесията. Малко е разочароващо, така че се извинявам на отбора, но по-добре това да се случи в тренировките, отколкото в квалификацията.

„Първата тренировка беше предизвикателна, но още в началото на втората усетих подобрение. Усещането беше по-добре и темпото изглеждаше по-добро, но реално не направихме никакви обиколки, нямахме реално време, просто в отделните сектори усещането беше по-добро.

„Определено не беше най-добрият ни петък, но в Сингапур пистата еволюира постоянно, а и е предвиден дъжд, така че не се притеснявам много. Във втората тренировка имах проблем и с охладителната система. Бях облякал охладителната блуза, но не работеше. В крайна сметка имах ранен душ, така че гледаме към събота“, заяви Ръсел пред медиите вчера.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Imago

