  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Глобиха Ферари за удара на Леклер с Норис

Глобиха Ферари за удара на Леклер с Норис

  • 3 окт 2025 | 20:30
  • 571
  • 0

10 000 евро е глобата на Ферари за опасното връщане на Шарл Леклер на алеята пред боксовете, което до доведе до удар с Ландо Норис в хода на втората свободна тренировка в Сингапур.

Механикът, който пуска колата на Шарл явно не прецени добре кога двата болида на Макларън ще стигнат до бокса на Ферари и даде знак на Леклер да излиза, който го направи и веднага се удари в Норис.

Стюардите удвоиха обичайната глоба такива нарушения, но пък Скудерията се размина с друга санкция, която би се отразила негативно на шансовете на Леклер в квалификацията утре.

Снимки: Gettyimages

