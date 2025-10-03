Глобиха Ферари за удара на Леклер с Норис

10 000 евро е глобата на Ферари за опасното връщане на Шарл Леклер на алеята пред боксовете, което до доведе до удар с Ландо Норис в хода на втората свободна тренировка в Сингапур.

Механикът, който пуска колата на Шарл явно не прецени добре кога двата болида на Макларън ще стигнат до бокса на Ферари и даде знак на Леклер да излиза, който го направи и веднага се удари в Норис.

This doesn't happen often! 😮



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Стюардите удвоиха обичайната глоба такива нарушения, но пък Скудерията се размина с друга санкция, която би се отразила негативно на шансовете на Леклер в квалификацията утре.

Снимки: Gettyimages