Новият треньор на Ботев (Пловдив) благодари на досегашния си тим

Тодор Киселичков, излезе с емоционално обръщение към феновете и ръководството на досегашния си тим Нефтохимик. В него той признава, че е получил предложение от "много голям клуб", което е приел, но не уточнява дали ще е старши треньор или помощник-треньор на някой друг в Ботев (Пловдив).

"Обръщение от Тодор Киселичков

Здравейте, зелени фенове!

Искам да благодаря на ръководството в лицето на Пламен Николов и Михаил Атанасов за това, че ме поканиха да водя нашия отбор!След добрия миналогодишен сезон с отбора на Янтра,знаех че трябва да търся развитие с отбор от професионалния футбол, но техният ентусиазъм, тяхното желание да развият клуба и да му помогнат да се върне там, където му е мястото, с голямата подкрепа на основните спонсори от “ЛЕГО ГРУП 5” в лицето на Иван Сивев и Юмеркямил Шакир, направиха така, че да поема отбора.

Бяхме се разбрали мъжки, ако имам покана от сериозен клуб да я приема!

Работих в страхотна среда и атмосфера- целеустремено ръководство, млади момчета, на които очите им светят за футбол и желание да се развият!

Надявам се да съм направил нещо за тях в този кратък, но важен период в тяхното развитие и да го запомнят!

Сега получих покана за работа в много голям клуб на високо ниво, която приех!Сигурен съм, че с новия треньор, помощта на ръководство и спонсори, отборът ще се развива постоянно!

ВИЕ ФЕНОВЕТЕ, дайте им нужната подкрепа и доверие, както винаги сте го правили!Без Вас футболът не е същият! Успех! Само Нафта!", гласи обръщението на Киселичков.