Нов договор за Нойер не е изключен, Байерн е готов да се раздели с бранител през лятото

Вратарят Мануел Нойер клони към удължаване на договора си с Байерн (Мюнхен), въпреки очакванията за потенциален край на професионалната му кариера през 2026 г., пише "Билд".

39-годишната легенда, който е част от баварците от 2011 г., все още демонстрира високо ниво и вече записа три мача без допуснат гол от началото на сезона. Нойер подписа нов контракт по-рано тази година, който е валиден до юни 2026 г., но отказването му от футбола може и да не се случи в края на договора.

A new contract for Manuel Neuer is not ruled out. As long as he's fit and keeps performing, Neuer more or less decides his future himself. Regarding the national team, Neuer would also be open to coming out of retirement for the World Cup if he's needed, despite his recent… pic.twitter.com/Zx0LtXx8Tx — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 2, 2025

Опитният страж в момента обмисля да продължи кариерата си на клубно ниво, а от Байерн са оставили решението в негови ръце. Това обаче със сигурност ще се отрази на плановете на тима от Мюнхен, тъй като оставане на Нойер в състава ще даде още време за планиране кой да бъде негов заместник в дългосрочен план.

Същевременно, въпреки заявленията си, световният шампион от 2014 г. все още не е изключил съвсем и опцията да се завърне в националния отбор и съответно да е част от Бундестима на Мондиал 2026. Вратарят е говорил по темата със спортния директор на Германия Руди Фьолер.

Компани: Айнтрахт са много силни в нападение, трябва да запазим инерцията си

Мануел Нойер натрупа 569 мача по време на престоя си в мюнхенския гранд, печелейки 12 титли в Бундеслигата и два трофея от Шампионската лига.

Същевременно "Билд" пише още, че бъдещето на защитника на Байерн Рафаел Герейро, който натрупа 72 мача за германския отбор, изглежда не е обвързано с клуба след настоящия сезон. Очаква се португалският национал, който има проблеми с контузии и ограничено игрово време при престоя на Венсан Компани на треньорския пост, да напусне Байерн като свободен агент след края на договора му през следващото лято.

The clear tendency for Raphaël Guerreiro is that he will leave Bayern next summer. The Portuguese player's contract expires in 2026 and the club is unlikely to offer him a new deal. Bayern are fine with letting Guerreiro leave on a free transfer since they had also signed him on… pic.twitter.com/JGjDVxEyqd — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 2, 2025

Герейро се присъедини към отбора от Мюнхен от Борусия (Дортмунд) през 2023 година със свободен трансфер, а под ръководството на белгийския треньор записа 23 двубоя, като беше титуляр в 19 от тях. През този сезон 31-годишният португалец има 6 мача, като се разписа срещу кипърския Пафос в Шампионската лига през седмицата.

Последната изява на Рафаел Герейро в националния тим на Португалия беше през ноември 2023 г. в мач срещу Исландия в европейските квалификации. Той записа 65 мача и 4 гола за "мореплавателите".

Следвай ни:

Снимки: Imago