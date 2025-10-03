Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Нов договор за Нойер не е изключен, Байерн е готов да се раздели с бранител през лятото

Нов договор за Нойер не е изключен, Байерн е готов да се раздели с бранител през лятото

  • 3 окт 2025 | 16:37
  • 433
  • 0

Вратарят Мануел Нойер клони към удължаване на договора си с Байерн (Мюнхен), въпреки очакванията за потенциален край на професионалната му кариера през 2026 г., пише "Билд".

39-годишната легенда, който е част от баварците от 2011 г., все още демонстрира високо ниво и вече записа три мача без допуснат гол от началото на сезона. Нойер подписа нов контракт по-рано тази година, който е валиден до юни 2026 г., но отказването му от футбола може и да не се случи в края на договора.

Опитният страж в момента обмисля да продължи кариерата си на клубно ниво, а от Байерн са оставили решението в негови ръце. Това обаче със сигурност ще се отрази на плановете на тима от Мюнхен, тъй като оставане на Нойер в състава ще даде още време за планиране кой да бъде негов заместник в дългосрочен план.

Същевременно, въпреки заявленията си, световният шампион от 2014 г. все още не е изключил съвсем и опцията да се завърне в националния отбор и съответно да е част от Бундестима на Мондиал 2026. Вратарят е говорил по темата със спортния директор на Германия Руди Фьолер.

Компани: Айнтрахт са много силни в нападение, трябва да запазим инерцията си
Компани: Айнтрахт са много силни в нападение, трябва да запазим инерцията си

Мануел Нойер натрупа 569 мача по време на престоя си в мюнхенския гранд, печелейки 12 титли в Бундеслигата и два трофея от Шампионската лига.

Същевременно "Билд" пише още, че бъдещето на защитника на Байерн Рафаел Герейро, който натрупа 72 мача за германския отбор, изглежда не е обвързано с клуба след настоящия сезон. Очаква се португалският национал, който има проблеми с контузии и ограничено игрово време при престоя на Венсан Компани на треньорския пост, да напусне Байерн като свободен агент след края на договора му през следващото лято.

Герейро се присъедини към отбора от Мюнхен от Борусия (Дортмунд) през 2023 година със свободен трансфер, а под ръководството на белгийския треньор записа 23 двубоя, като беше титуляр в 19 от тях. През този сезон 31-годишният португалец има 6 мача, като се разписа срещу кипърския Пафос в Шампионската лига през седмицата.

Последната изява на Рафаел Герейро в националния тим на Португалия беше през ноември 2023 г. в мач срещу Исландия в европейските квалификации. Той записа 65 мача и 4 гола за "мореплавателите".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

  • 3 окт 2025 | 15:39
  • 825
  • 0
„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

  • 3 окт 2025 | 15:16
  • 674
  • 0
Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

  • 3 окт 2025 | 15:15
  • 1930
  • 0
Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

  • 3 окт 2025 | 15:07
  • 1223
  • 0
Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

  • 3 окт 2025 | 14:58
  • 462
  • 0
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 8039
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 4916
  • 1
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7676
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29543
  • 87
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 8039
  • 2
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10451
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8190
  • 7