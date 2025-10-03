Защитник на Левски с повиквателна за Северна Македония

Централният защитник на Левски Никола Серафимов получи повиквателна от селекционера на Северна Македония Благоя Митревски за световните квалификации срещу Белгия и Казахстан. Тимът гостува на "червените дяволи" на 10 октомври в Гент, а три дни по-късно приема втория си съперник в Скопие.

26-годишният футболист направи официален дебют със синята фланелка при победата с 1:0 над Ботев (Пловдив) във вторник. На "Колежа" Никола игра като десен бек, а не на номиналната си позиция на централен защитник. Той пристигна на "Герена" в средата на август, но първият му мач се забави до 30 септември.

След успеха над Ботев (Пд) треньорът на Левски Хулио Веласкес засипа с похвали северномакедонеца и няма да е изненада бранителят да получи игрови минути и в събота срещу Берое.