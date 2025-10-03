Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Защитник на Левски с повиквателна за Северна Македония

Защитник на Левски с повиквателна за Северна Македония

  • 3 окт 2025 | 10:19
  • 824
  • 0
Защитник на Левски с повиквателна за Северна Македония

Централният защитник на Левски Никола Серафимов получи повиквателна от селекционера на Северна Македония Благоя Митревски за световните квалификации срещу Белгия и Казахстан. Тимът гостува на "червените дяволи" на 10 октомври в Гент, а три дни по-късно приема втория си съперник в Скопие.

26-годишният футболист направи официален дебют със синята фланелка при победата с 1:0 над Ботев (Пловдив) във вторник. На "Колежа" Никола игра като десен бек, а не на номиналната си позиция на централен защитник. Той пристигна на "Герена" в средата на август, но първият му мач се забави до 30 септември.

След успеха над Ботев (Пд) треньорът на Левски Хулио Веласкес засипа с похвали северномакедонеца и няма да е изненада бранителят да получи игрови минути и в събота срещу Берое.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Претендентите за най-добро спасяване на месец септември в Елитните групи

Претендентите за най-добро спасяване на месец септември в Елитните групи

  • 3 окт 2025 | 10:00
  • 580
  • 0
Христо Янев обмисля лагер и контрола по време на предстоящата пауза

Христо Янев обмисля лагер и контрола по време на предстоящата пауза

  • 3 окт 2025 | 09:50
  • 925
  • 0
Емил Велев: Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове

Емил Велев: Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове

  • 3 окт 2025 | 09:37
  • 1220
  • 2
Любомир Иванов: Дербито се явява като Рубикон за двата отбора

Любомир Иванов: Дербито се явява като Рубикон за двата отбора

  • 3 окт 2025 | 09:25
  • 637
  • 0
Радомир Тодоров: Само победа ще ни удовлетвори

Радомир Тодоров: Само победа ще ни удовлетвори

  • 3 окт 2025 | 09:02
  • 656
  • 1
Емил Янчев: Колкото можем

Емил Янчев: Колкото можем

  • 3 окт 2025 | 09:00
  • 540
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12443
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5754
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1400
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1742
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4330
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29764
  • 8