Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

  • 2 окт 2025 | 15:03
  • 4861
  • 2
Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за още един кръг (XII) от efbet Лига. На 19 октомври (неделя), от 17:30 часа, Черно море и Левски се изправят един срещу друг на стадион "Тича". В същия ден, но от 15:00 ч., ЦСКА гостува на Добруджа.

Приема предложената програма за 12 – ти кръг на ППФЛ /efbet Лига/, както следва:

XII кръг

17.10 /петък/ Локомотив 1926 Пд - Ботев Вр 20.00

18.10 /събота/ Ботев Пд - Славия 1913 15.00

Лудогорец 1945 - Спартак 1918 Вн 17.30

19.10 /неделя/ Добруджа 1919 Дч - ЦСКА Сф 15.00

Черно море Вн - Левски Сф 17.30

Локомотив 1929 Сф - ЦСКА 1948 Сф 20.00

20.10 /понеделник/ Арда 1924 Кж - Септември Сф 17.30

Берое СЗ - Монтана 1921 20.00

Приема предложената програма за 12 – ти кръг на ВПФЛ, както следва:

ХII кръг

18.10 /събота/ Хебър 1918 - Пирин 22 Бл 16.00

Марек 1915 - Дунав от Русе 16.00

Спортист Своге - Вихрен Санд 16.00

Етър ВТ - Беласица 18.00

Янтра 2019 Гб - Локомотив ГО 20.15

19.10 /неделя/ Лудогорец ІІ - Черноморец 1919 16.00

20.10 /понеделник/ Севлиево - ЦСКА II Сф 16.00

Фратрия Вн - Спартак Пл 18.30

Миньор Пк - Почива

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1397
  • 0
Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

  • 2 окт 2025 | 15:36
  • 1320
  • 1
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 8999
  • 12
Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

  • 2 окт 2025 | 15:22
  • 1016
  • 1
Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

  • 2 окт 2025 | 15:00
  • 689
  • 0
Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

  • 2 окт 2025 | 14:33
  • 1350
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9589
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12165
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16451
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11492
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 260
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 8999
  • 12