Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за още един кръг (XII) от efbet Лига. На 19 октомври (неделя), от 17:30 часа, Черно море и Левски се изправят един срещу друг на стадион "Тича". В същия ден, но от 15:00 ч., ЦСКА гостува на Добруджа.

Приема предложената програма за 12 – ти кръг на ППФЛ /efbet Лига/, както следва:

XII кръг

17.10 /петък/ Локомотив 1926 Пд - Ботев Вр 20.00

18.10 /събота/ Ботев Пд - Славия 1913 15.00

Лудогорец 1945 - Спартак 1918 Вн 17.30

19.10 /неделя/ Добруджа 1919 Дч - ЦСКА Сф 15.00

Черно море Вн - Левски Сф 17.30

Локомотив 1929 Сф - ЦСКА 1948 Сф 20.00

20.10 /понеделник/ Арда 1924 Кж - Септември Сф 17.30

Берое СЗ - Монтана 1921 20.00

Приема предложената програма за 12 – ти кръг на ВПФЛ, както следва:

ХII кръг

18.10 /събота/ Хебър 1918 - Пирин 22 Бл 16.00

Марек 1915 - Дунав от Русе 16.00

Спортист Своге - Вихрен Санд 16.00

Етър ВТ - Беласица 18.00

Янтра 2019 Гб - Локомотив ГО 20.15

19.10 /неделя/ Лудогорец ІІ - Черноморец 1919 16.00

20.10 /понеделник/ Севлиево - ЦСКА II Сф 16.00

Фратрия Вн - Спартак Пл 18.30

Миньор Пк - Почива