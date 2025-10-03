Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Ангел Русев атакува медалите на Световното по щанги

Ангел Русев атакува медалите на Световното по щанги

  • 3 окт 2025 | 15:01
  • 793
  • 0
Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия вече започна, а само ден след откриването му на подиума ще излезе българският представител Ангел Русев – един от фаворитите в категория до 60 кг.

Другият българин в тази категория - Дениз Данев - вече завърши участието си в група "В" с пето място.

Дениз Данев пети в група "В" на Световното по щанги
Това ще бъде пето участие на Русев на световно първенство. Най-големият му успех до момента е бронзов медал от Ташкент 2021, а през 2018, 2022 и 2024 г. завършва на шесто място. На европейска сцена обаче успехите му са впечатляващи – той е петкратен пореден шампион в категория до 55 кг и носител на сребро от 2019 г.

Контузия провалила подготовката на Ангел Русев за Световното
Сега задачата му е още по-трудна – за първи път ще се състезава при по-тежките до 60 кг, като допълнително предизвикателство е и контузия във врата, която не е напълно излекувана след операцията и краткото време за възстановяване.

