Ангел Русев атакува медалите на Световното по щанги

Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия вече започна, а само ден след откриването му на подиума ще излезе българският представител Ангел Русев – един от фаворитите в категория до 60 кг.

Другият българин в тази категория - Дениз Данев - вече завърши участието си в група "В" с пето място.

Това ще бъде пето участие на Русев на световно първенство. Най-големият му успех до момента е бронзов медал от Ташкент 2021, а през 2018, 2022 и 2024 г. завършва на шесто място. На европейска сцена обаче успехите му са впечатляващи – той е петкратен пореден шампион в категория до 55 кг и носител на сребро от 2019 г.

Сега задачата му е още по-трудна – за първи път ще се състезава при по-тежките до 60 кг, като допълнително предизвикателство е и контузия във врата, която не е напълно излекувана след операцията и краткото време за възстановяване.