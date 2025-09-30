Контузия провалила подготовката на Ангел Русев за Световното

Петкратният европейски шампион в кат. до 55 кг Ангел Русев тръгна без големи очаквания към предстоящото световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Подготовката му е била нарушена от травма.

Карлос Насар загря за световното, докосвайки новите рекорди

"Избързах с подготовките, с болките и започнах такава подготовка, че нищо не направих на самия лагер в началото. След това в Сливен личния ми треньор го нямаше до мен, Радослав Атанасов, тренираше ме Пламен Братойчев и всеки втори ме тренираше и малко или много се обърках. Дойдох тука в София. Благодарение на Живко Николов докарах някакви резултати в момента за световно първенство, но моите резултати гледам да се реален - 8-о - 12-о място", призна пред камерата на bTV Русев.

Ангел Русев: Целта е много по-голяма - десет европейски титли!

"В момента по-скоро медалът е мечта. Мечта е да се добера до медал, но ще опитам, но ще рискувам. Знаеш, аз никога не се давам, до край ще се боря, ако взема медал, взема, ако не, догодина на европейското ще се видим. Не мога да си го обясня, но от четири месеца сме на лагер и нямаме добре подготовка.

Не се чувствам напълно подготвен за състезание, не за световно първенство. Тези резултати в Бундеслигата не ми стигат, камо ли за световно първенство", каза още тежкоатлетът от Русе.

"Нещата не вървят просто в момента, но рано или късно ще тръгнат. Прибирам се в Русе, ще тренирам там много повече, ще дам всичко от себе си на европейското първенство, което предстои. Възстанових се бързо от операцията – един месец ми трябваше. Нали, не както ми казаха едни месец, но на мен ми беше достатъчно. Започнах тренировки, ходих на физиотерапия, но сега имам много болки от два месеца. Проблемът не е в рамото, а във врата, но не можем да открием какъв е", разясни Русев, който ще атакува догодина шеста европейска титла.