Дениз Данев пети в група "В" на Световното по щанги

  • 3 окт 2025 | 15:46
  • 207
  • 0
Дениз Данев пети в група "В" на Световното по щанги

Дениз Данев се нареди пети в група "В" на категория до 60 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

Ангел Русев атакува медалите на Световното по щанги
Ангел Русев атакува медалите на Световното по щанги

Първият български участник на шампионата успя да запише двубой от 253 килограма, като се справи само с началните си тежести в двете движения - 113 килограма в изхвърлянето и 140 килограма в изтласкването.

В първото движение Данев не успя при първите си две излизания на подиума, но се справи при третия опит. В изтласкването той успя на 140 килограма, след което обаче не успя да се справи на 143 и 145 килограма. Тези резултати му отредиха шесто място в изхвърлянето и пето в изтласкването.

Лидер след приключването на опитите в група "В" е филипинецът Фернандо Агад с двубой от 275 килограма.

От 20:30 часа днес е надпреварата в група "А", в която ще вдига и другият българин в тази категория Ангел Русев.

