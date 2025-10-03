Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

  • 3 окт 2025 | 13:47
  • 396
  • 0

Габриел Бортолето от Заубер разказа за подготовката си за жегите, с които се сблъскват този уикенд пилотите от Формула 1 в състезателния уикенд за Гран При на Сингапур.

„Опитах се да тренирам и да се подготвям при максимално високи температури – обясни дебютантът на Заубер. – Направо в сауната, след това карах максимално дебело облечен на симулатора. Но проблемът е, че не симулатора не можеш да се умориш толкова, колкото зад волана на истинската кола.

Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур
Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

„Как се сетих за това ли? Една вечер не можех да заспя след полунощ и си казах: „Дали да не се пробвам на симулатора с повечко дрехи?“ Хрумна ми това и го направих.

„Но честно казано, не мисля, че това ще ни помогне много. Няма как за една седмица да се подготвиш за толкова тежко състезание като това в Сингапур. Трябва да тренираш цяла година и да си направил всичко правилно. Но мисля, че съм готов и всичко ще се получи добре.“

ФИА постави отборите и пилотите пред дилема за Гран При на Сингапур
ФИА постави отборите и пилотите пред дилема за Гран При на Сингапур
Снимки: Gettyimages

