  3. ФИА постави отборите и пилотите пред дилема за Гран При на Сингапур

  • 2 окт 2025 | 16:21
От Международната автомобилна федерация (ФИА) поставиха отборите и пилотите пред дилема за предстоящата този уикенд Гран При на Сингапур, след като официално обяви опасност за горещо време на „Марина Бей“.

Според правилника за сезон 2025 ФИА може да обяви такава опасност, ако очакваните температури за състезанието са поне 31 градуса по Целзий. Именно такива са прогнозите за надпреварата в неделя и поради тази причина протоколът за горещо време е активиран.

Това означава, че използването на системите за охлаждане на пилотите ще бъде препоръчително, но не е задължително. Пилотите, които изберат да не използват тези системи, ще трябва да добавят съответния баласт към своите коли, за да компенсират допълнителното тегло, което техните съперници ще носят със себе си.

Системите за охлаждане бяха разработени в отговор на случилото се в Катар през 2023 година. Тогава при високите температури и влажност много пилоти срещнаха сериозни трудности и имаха нужда от медицинска помощ след финала на състезанието заради изтощение и дехидратация.

За този сезон използването на тези системи не е задължително, но от догодина това ще се промени, тъй като те ще бъдат включени в дизайна на новите коли, а няма да са добавени към тях както е сега. По-рано тази година Джордж Ръсел стана първият пилот, който използва тази система в състезателни условия по време на Гран При на Бахрейн.

Снимки: Gettyimages

