Приемат се заявки за билети за мача Испания – България

От днес до понеделник, 29-и септември, българските фенове, които желаят да гледат на живо предстоящата световна квалификация между Испания и България на 14 октомври на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 21:45 часа, може да закупят своите билети за срещата.

Цената на един пропуск е 35 евро, като родните запалянковци ще бъдат настанени в сектора за гостуваща публика (маркиран като visitante), до който се достига през Вход 7.



За да закупят своите билети за мача, българските привърженици трябва да изпратят своята заявка на имейл ticketing@bfunion.bg, като предоставят следните детайли:



Име и фамилия (изписани на латиница)

Номер на документ за самоличност

Имейл, на който ще бъдат изпратени инструкции директно от Испанската федерация как да получат своя билет