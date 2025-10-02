Популярни
Ландо Норис не отписва Верстапен от битката за титлата

  • 2 окт 2025 | 18:29
Ландо Норис не отписва Макс Верстапен от битката за титлата във Формула 1 през тази година след двете поредни победи на четирикратния световен шампион, които той спечели в Италия и Азербайджан.

Тези два поредни успеха доближиха пилота на Ред Бул на 69 точки от лидера в генералното класиране Оскар Пиастри, който води с 25 пункта пред своя съотборник в Макларън Норис. А пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Сингапур британецът заяви, че за него Верстапен винаги ще бъде претендент за световната титла.

„Той винаги е претендент. Ако погледнем началото на сезона, те ни бяха преки конкуренти за победите в първите шест или седем кръга, след което направихме някои подобрения и вдигнахме нивото. Следващата вълна обаче ги изравни с нас. Все още очакваме да доминираме и влизаме в следващия етап от сезона с ясна цел – победи.

„В Баку имахме болид за победа, но така и не стигнахме до нея. Имахме шанс срещу Макс. На „Монца“ бяха по-бързи от нас. Напълно възможно е да има още такива състезания. Лас Вегас предлага подобно трасе, така че Ред Бул ще получи отново своя шанс. Ние пък се съсредоточаваме върху оптимизиране на представянето ни“, каза Норис пред репортерите на „Марина Бей“.

Снимки: Gettyimages

