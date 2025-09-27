Вилньов: Заповедите от бокса във Ферари в Баку бяха ненужни

Според световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов заповедите от бокса, които отборът на Ферари наложи по време на състезанието за Гран При на Азербайджан миналата седмица са били напълно ненужни.

В хода на състезанието в Баку от лагера на Черните кончета налоциха две заповеди от бокса, което доведе до словестна престрелка между пилотите на отбора Шарл Леклер и Люис Хамилтън след финала. Причината беше, че за разлика от Леклер, Хамилтън не се съобрази с отборната инструкция да пропусне своя съотборник в края, въпреки че по-рано монегаскът беше сторил същото.

„Люис Хамилтън го изигра добре, изигра го много добре. Ферари помоли Леклер да пропусне Люис, но нямаше нужда от това. С новите си гуми Люис беше много по-бърз и така или иначе щеше да го изпревари. Така че заповедите от бокса бяха ненужни. Предполагам затова Люис отказа да пропусне Шарл обратно“, каза Вилньов, който сподели и своето мнение, че разочароващият сезон 2025 на Скудерията се дължи на факта, че в Маранело гледат изцяло към 2026 година и новите правила.



„Само един сезон е. Да не забравяме, че догодина всичко започва практически от нулата за всички. Така че за Ферари може да има перфектно начало на следващия сезон. Отиват на първото състезание, двигателят е страхотен, колата е фантастична и за останалите ще отнеме време да наваксат. За това трябва да мислят в Маранело. Не мисля, че те са фокусирани върху остатъка от 2025 година, 2026 идва“, обясни канадецът.

