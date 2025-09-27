Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Вилньов: Заповедите от бокса във Ферари в Баку бяха ненужни

Вилньов: Заповедите от бокса във Ферари в Баку бяха ненужни

  • 27 сеп 2025 | 08:21
  • 1903
  • 4

Според световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов заповедите от бокса, които отборът на Ферари наложи по време на състезанието за Гран При на Азербайджан миналата седмица са били напълно ненужни.

В хода на състезанието в Баку от лагера на Черните кончета налоциха две заповеди от бокса, което доведе до словестна престрелка между пилотите на отбора Шарл Леклер и Люис Хамилтън след финала. Причината беше, че за разлика от Леклер, Хамилтън не се съобрази с отборната инструкция да пропусне своя съотборник в края, въпреки че по-рано монегаскът беше сторил същото.

Медиите в Италия с нов залп по Ферари и Хамилтън след Гран При на Азербайджан
Медиите в Италия с нов залп по Ферари и Хамилтън след Гран При на Азербайджан

„Люис Хамилтън го изигра добре, изигра го много добре. Ферари помоли Леклер да пропусне Люис, но нямаше нужда от това. С новите си гуми Люис беше много по-бърз и така или иначе щеше да го изпревари. Така че заповедите от бокса бяха ненужни. Предполагам затова Люис отказа да пропусне Шарл обратно“, каза Вилньов, който сподели и своето мнение, че разочароващият сезон 2025 на Скудерията се дължи на факта, че в Маранело гледат изцяло към 2026 година и новите правила.

„Само един сезон е. Да не забравяме, че догодина всичко започва практически от нулата за всички. Така че за Ферари може да има перфектно начало на следващия сезон. Отиват на първото състезание, двигателят е страхотен, колата е фантастична и за останалите ще отнеме време да наваксат. За това трябва да мислят в Маранело. Не мисля, че те са фокусирани върху остатъка от 2025 година, 2026 идва“, обясни канадецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 248
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 278
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 1076
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 398
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3507
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16823
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131654
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60971
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4569
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1942
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2338
  • 3