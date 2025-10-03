Популярни
Постекоглу: Чувал съм и преди скандиранията, че ще бъда уволнен, вече нищо не ме изненадва

  • 3 окт 2025 | 09:41
  • 209
  • 0

Мениджърът на Нотингам Форест Анге Постекоглу остана разочарован от загубата с 2:3 от Мидтиланд във втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Постекоглу повтори антирекорд отпреди 100 години
Постекоглу повтори антирекорд отпреди 100 години

Статистиките показват, че Постекоглу е първият мениджър на Нотингам от 100 години насам, който не е успял да спечели нито един от първите си шест мача, като е завършил наравно в два и е загубил четири.

"Много е разочароващо. Допуснахме много, много лесни голове през първото полувреме. Дадохме шанс на противника да играе своята игра. Просто се подведохме в ключови моменти от мача. Нищо организационно, просто не показахме необходимото желание и решителност срещу опонентите си в тези моменти.

Регресираме ли? Не знам. Напредъкът във футбола означава победа, а ние не правим това. Футболът понякога може да бъде вълнуващ, но трябва да печелим и ще продължим да се опитваме. Феновете скандират за уволнение? Чувал съм и преди тези скандирания. Феновете искат да видят отбора си да печели и имат право на мнение. Вече нищо не ме изненадва във футбола. Просто трябва да продължим да работим. Трябва да държим главите си високо и да се възстановим. Предстои ни труден мач срещу Нюкасъл този уикенд“, каза Постекоглу, цитиран от BBC.

Нотингам пак се издъни при завръщането на европейския футбол на “Сити Граунд”
Нотингам пак се издъни при завръщането на европейския футбол на “Сити Граунд”

Мидтиланд е втори в класирането с 6 точки. Нотингам Форест е 25-ти с 1 точка.

Снимки: Imago

