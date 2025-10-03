Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Постекоглу повтори антирекорд отпреди 100 години

Постекоглу повтори антирекорд отпреди 100 години

  • 3 окт 2025 | 06:05
  • 6209
  • 0

Нотингам Форест отстъпи на Мидтиланд с 2:3 в домакински мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. За мениджъра Анге Постекоглу това беше шести двубой начело на тима. В този период отборът спечели само 2 точки. Така Постекоглу стана първият наставник на Нотингам за последните 100 години, който не успява да постигне нито една победа в първите си шест мача.

Последният подобен случай датира от 1925 година, когато Джон Бейнс не печели нито един от първите си седем мача, но след това работи в клуба още четири години.

Нотингам пак се издъни при завръщането на европейския футбол на “Сити Граунд”
Нотингам пак се издъни при завръщането на европейския футбол на “Сити Граунд”

Постекоглу пое Нотингам Форест на 9 септември, заменяйки Нуно Еспирито Санто, с когото клубът беше подписал нов договор до 2028 година през юни.

Форест отпадна от "Карабао Къп" и няма победа в мачовете от общата фаза на Лига Европа. Що се отнася до Премиър лийг, възпитаниците на Постекоглу се намират на 17-о място с актив от 5 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Люка Зидан получи първа повиквателна за националния отбор на Алжир

Люка Зидан получи първа повиквателна за националния отбор на Алжир

  • 3 окт 2025 | 04:54
  • 1859
  • 0
Ралф Рангник вече не е в болница

Ралф Рангник вече не е в болница

  • 3 окт 2025 | 04:19
  • 1094
  • 0
Еспирито Санто не е зачеркнал Джеймс Уорд-Праус

Еспирито Санто не е зачеркнал Джеймс Уорд-Праус

  • 3 окт 2025 | 03:32
  • 1393
  • 0
ФИФА представи официалната топка на Мондиал 2026

ФИФА представи официалната топка на Мондиал 2026

  • 3 окт 2025 | 03:06
  • 2674
  • 0
Вратарят на Лил: Ако имаше четвърто изпълнение на дузпата, отново щях да спася

Вратарят на Лил: Ако имаше четвърто изпълнение на дузпата, отново щях да спася

  • 3 окт 2025 | 02:53
  • 2027
  • 1
Бохум избра за нов треньор бивш нападател на Манчестър Сити

Бохум избра за нов треньор бивш нападател на Манчестър Сити

  • 3 окт 2025 | 02:36
  • 1755
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 1238
  • 7
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 2377
  • 0
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 71901
  • 196
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 26167
  • 8
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 28292
  • 7
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 11938
  • 1