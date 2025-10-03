Ивайло Станчев: Здрава битка и интересен мач

Черноморец (Балчик) гостува утре на Бенковски (Исперих). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Очаква ни пореден тест далеч от вкъщи. Домакините се подсилиха сериозно през лятото, с нов треньор и амбициозни цели за сезона. За да постигнем успех, трябва да бъдем на сто процента концентрирани и отдадени. Стадионът и тревното покритие в Исперих са на много добро ниво, което създава предпоставки за качествен двубой. Очаква ни здрава битка и интересен мач“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.