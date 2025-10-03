Популярни
  2. Сливнишки герой
  Николай Христозов: Винаги е трудно в Ботевград

Николай Христозов: Винаги е трудно в Ботевград

  • 3 окт 2025 | 07:15
  • 262
  • 0

Утре Сливнишки герой (Сливница) играе в Ботевград с местния Балкан. Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Балкан е с традиции в групата. Не трябва да се заблуждаваме от класирането им в момента. Мачовете в Ботевград винаги са много трудни. Имат добри и опитни футболисти. Обигран отбор са. Няма притеснение у нас. Ще се опитаме да отговорим подобаващо на съперника. С всеки двубой трябва подобряваме играта си. Искаме да продължим възходящо. Разбира се и да печелим точки“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя. 

