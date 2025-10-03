Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  Халф на Монако: Показахме характер срещу Ман Сити

Халф на Монако: Показахме характер срещу Ман Сити

  • 3 окт 2025 | 05:20
  • 391
  • 0
Халф на Монако: Показахме характер срещу Ман Сити

Полузащитникът на Монако Манес Аклиуш коментира равенството 2:2 с Манчестър Сити във втория кръг на Шампионската лига.

„Щастливи сме и се гордеем със себе си. Знаехме, че няма да е лесно. Манчестър Сити е един от най-добрите отбори в света. Издържахме, но показахме характер. Борихме се докрай и сега сме много щастливи“, сподели Аклиуш.

Манчестър Сити е 8-и в общото класиране с 4 пункта. Монако е 30-и с 1 точка.

В третия кръг Манчестър Сити ще гостува на Виляреал, докато Монако ще приеме Тотнъм.

Снимки: Imago

