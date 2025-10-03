Халф на Монако: Показахме характер срещу Ман Сити

Полузащитникът на Монако Манес Аклиуш коментира равенството 2:2 с Манчестър Сити във втория кръг на Шампионската лига.

„Щастливи сме и се гордеем със себе си. Знаехме, че няма да е лесно. Манчестър Сити е един от най-добрите отбори в света. Издържахме, но показахме характер. Борихме се докрай и сега сме много щастливи“, сподели Аклиуш.

Our magician Akliouche is back with the French national team! ❤️🤍



Congrats, @Nesmaar_A 👏 pic.twitter.com/VzZFmcgy8Z — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) October 2, 2025

Манчестър Сити е 8-и в общото класиране с 4 пункта. Монако е 30-и с 1 точка.

В третия кръг Манчестър Сити ще гостува на Виляреал, докато Монако ще приеме Тотнъм.

Следвай ни:

Снимки: Imago