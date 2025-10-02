Популярни
Гуардиола оспори дузпата

  • 2 окт 2025 | 01:59
  • 608
  • 0
Гуардиола оспори дузпата

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира без особени емоции равенството с Монако в Шампионската лига. Срещата завърши 2:2, въпреки че "гражданите" водеха до самия край.

„Получи се добър мач. Създадохме много положения. За съжаление, накрая не се защитихме по най-добрия начин при един несправедлив пряк свободен удар и се стигна до дузпа, при която Нико Гонсалес първо докосна топката, а в действията му нямаше лош умисъл. Но каквото е, такова е. Имаме точка и я приемаме", заяви Гуардиола.

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако
„Не знам дали имаше дузпа, но тя беше отсъдена. Това е всичко", добави каталунският специалист.

„Ерлинг Холанд е много добър. Той играе, за да вкарва голове. Трябва да го търсим, а когато съперникът играе с двама централни защитници и двама опорни халфове, не е лесно да го направим. Независимо от всичко, Холанд отбеляза два гола", каза още Гуардиола.

Снимки: Gettyimages

