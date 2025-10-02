Популярни
  Монако
  2. Монако
Ади Хютер: Заслужихме равенството

  2 окт 2025 | 03:32
Старши треньорът на Монако Адолф Хютер остана много доволен от себераздаването на своя отбор, който стигна до престижно равенство 2:2 срещу Манчестър Сити в Шампионската лига.

"Със сигурност изравнителният гол в края ни донесе облекчение. Искам да поздравя играчите си, които предвид обстоятелствата и отсъствието на шест или седем основни футболисти, бяха фантастични. Мисля, че заслужавахме това равенство, защото никога не се отказахме, което ме прави горд", заяви Хютер.

"Не мисля, че Донарума е очаквал Ерик Дайър да се нагърби с изпълнението на дузпата. Ансу Фати беше определен за първи изпълнител, а вторият беше Ерик, затова той пое отговорността да стреля. През последните две години пропуснахме доста наказателни удари. На тренировки усетих, че Ерик е добър изпълнител. Затова, а и благодарение на опита му, реших той да бъде втори в йерархията и той оправда доверието ми, като отбеляза с много хубав удар", продължи наставнкът на Монако.

"Това е най-доброто ни представяне от началото на сезона. Обикновено обичам да сме изнесени напред и да пресираме съперника, но срещу Манчестър Сити това е просто невъзможно. Никога не съм виждал отбор да притиска този съперник в собствената му половина с интензивна преса. Затова тренирахме по различен начин, в система 5-4-1 със среден блок и по-ниско разположена защитна линия", обясни Хютер.

Снимки: Gettyimages

