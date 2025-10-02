Ади Хютер: Заслужихме равенството

Старши треньорът на Монако Адолф Хютер остана много доволен от себераздаването на своя отбор, който стигна до престижно равенство 2:2 срещу Манчестър Сити в Шампионската лига.

"Със сигурност изравнителният гол в края ни донесе облекчение. Искам да поздравя играчите си, които предвид обстоятелствата и отсъствието на шест или седем основни футболисти, бяха фантастични. Мисля, че заслужавахме това равенство, защото никога не се отказахме, което ме прави горд", заяви Хютер.

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

"Не мисля, че Донарума е очаквал Ерик Дайър да се нагърби с изпълнението на дузпата. Ансу Фати беше определен за първи изпълнител, а вторият беше Ерик, затова той пое отговорността да стреля. През последните две години пропуснахме доста наказателни удари. На тренировки усетих, че Ерик е добър изпълнител. Затова, а и благодарение на опита му, реших той да бъде втори в йерархията и той оправда доверието ми, като отбеляза с много хубав удар", продължи наставнкът на Монако.

"Това е най-доброто ни представяне от началото на сезона. Обикновено обичам да сме изнесени напред и да пресираме съперника, но срещу Манчестър Сити това е просто невъзможно. Никога не съм виждал отбор да притиска този съперник в собствената му половина с интензивна преса. Затова тренирахме по различен начин, в система 5-4-1 със среден блок и по-ниско разположена защитна линия", обясни Хютер.

Снимки: Gettyimages