Рони О'Съливан стартира нов революционен снукър формат

Рони О‘Съливан вярва, че стартирането на новата серия Snooker 900 по Pluto TV може да привлече нови фенове към спорта и да насърчи младите хора да се включат, благодарение на бързия и атрактивен формат.

Pluto Snooker 900, първият в света специализиран 24/7 снукър канал, ще стартира в следобедните часове на понеделник, 6 октомври. Повечето седмици телевизията ще излъчва по 18 часа на живо от актуалните серии на Snooker 900 – уникална концепция, в която участват най-добрите аматьори и млади таланти в битка за част от наградния фонд от 600 000 паунда за следващите 12 месеца – внушителна сума за втория ешелон на снукъра.

Седмицата на откриването ще включва някои от иконите на снукъра, които ще играят в „Лигата на легендите“ – Джо Джонсън, Джон Парът, Тони Ноулс и Тони Драго. Кен Доърти и Джими Уайт също ще бъдат там в първия ден за специални демонстративни мачове.

Правилата на Snooker 900 остават в голяма степен като тези на традиционния снукър – трупане на точки, редуване на червена с цвят и т.н., но с няколко важни промени. Най-голямата разлика е времевият елемент: има 20-секунден часовник за изпълнение на удар, а всеки фрейм не може да продължи повече от 15 минути (900 секунди – откъдето идва и името).

За формата се използва бяла топка с точки, а играчите са задължени при всеки удар да вкарат топка или да докоснат борд, което елиминира възможността за просто „долепяне“. Всички фаулове водят до „бяла в ръка“, което означава, че влизащият играч може да постави бялата топка където пожелае на масата.

Седемкратният световен шампион Рони О‘Съливан, който е ангажиран с новия бранд Pluto Snooker 900, смята, че форматът ще доведе до атрактивен снукър и ще принуди състезателите да играят по определен начин.

Запитан дали Snooker 900 може да привлече млади играчи към зеленото сукно, той каза:

„Да, винаги съм мислел, че по-бързите формати са много привлекателни за всеки. Спортът става по-вълнуващ. Погледнете крикета Twenty 20 – мисля, че повечето хора могат да седнат и да го гледат, защото е динамичен и интензивен. Мисля, че всеки, който играе, иска да играе като Джими Уайт, Алекс Хигинс, Джъд Тръмп или мен самия, но този формат всъщност те кара да играеш точно така. Смятам, че ще създаде вълнуваща марка снукър.“

Заради кратките фреймове и времевия натиск резултатите в Snooker 900 ще бъдат по-непредсказуеми. Ракетата добави:

„Мисля, че за новите зрители, които може би гледат снукър за първи път, ще е чудесно, защото ще видят цял мач от началото до края. Някои срещи могат да продължат по два-три часа, а хората нямат толкова време. Но тук фреймовете са само по 15 минути и мисля, че е вълнуващо, защото може да се случи всичко – всеки може да победи когото и да е.“

Професионалната кариера на О‘Съливан продължава вече повече от три десетилетия. Големият му пробив дойде през 1993 г., когато като 17-годишен спечели Шампионата на Обединеното кралство – най-младият победител в ранкинг турнир в историята, рекорд, който все още е в сила. Но първата му телевизионна поява беше още на 14 години на турнира Cockney Classic през 1990 г. – събитие, което има прилики със Snooker 900.

Разсъждавайки върху онези дни като млад играч и потенциала на Snooker 900 да открие нови таланти, О‘Съливан каза:

„Това, което ме вълнува, е, че ме връща в детството, когато участвах в много аматьорски турнири. Спомням си как играх на Cockney Classic, а за всеки аматьор възможността да се появиш по телевизията беше върхът на кариерата ти тогава. Това ми напомня какво означаваше за мен и за другите играчи.

Затова да имаме собствен канал по Pluto TV, който да дава шанс на юноши, жени, хора с увреждания и професионалисти – това е вълнуващо.“