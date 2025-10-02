Жоан Мир: Стъпка по стъпка ние започваме да постигаме нашите цели

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир регистрира своя първи подиум с отбора на Хонда, след като завърши трети в надпреварата за Гран При на Япония миналата седмица.

Призовото класиране на испанеца на „Мотеги“ не дойде никак случайно, тъй като в изцяло сухи условия той стигна до първата редица на старта, след което демонстрира добро темпо и в спринта, и в състезанието. По думите на Мир, който говори пред медиите преди Гран При на Индонезия, този резултат от добрата работа, която в Хонда вършат по развитието на RC213V.

It doesn't get much more special than taking your first podium with @HRC_MotoGP at Honda's home GP! 🥉 ✨



What a return to the podium for @JoanMirOfficial 👏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/u63n0D1Dug — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2025

„Специален момент за нас, защото стъпка по стъпка ние започваме да постигаме нашите цели. Беше трудно и много дълго пътешествие без успехи. В последните състезания, от средата на сезона насам, аз започнах да усещам, че леко полека започвам да разполагам с пакета, с който да се боря за добрите резултати, които заслужаваме. Но поради неща, които се случиха в състезанията – мои грешки, грешки на други и технически проблеми, не можахме да запишем резултатите.



„Надпреварата на „Мотеги“ беше правилният момент да започнем да правим това. Така че ние показахме, че можем да записваме силни резултати. Тази писта тук е напълно различна от „Мотеги“, така че за нас ще бъде важно да разберем дали ще можем да сме силни и тук. Не бих казал, че е любимата ми писта, но смятам, че бихме имали шанс. Сега моторът изглежда силен и нямам търпение за уикенда“, обясни Мир пред репортерите на „Мандалика“.



„Не бих казал, че напредъкът се дължи на едно определено нещо. Просто основната, с която разполагаме, е по-добра от гледна точка аеродинамиката, шасито и двигателя – всичко работи по-добре заедно. В миналото нещо все не ни достигаше. Но сега имаме по-добра яснота какво трябва да направим, за да накараме този пакет да работи. Променихме ръкохватките, няколко неща по двигателя и някои неща, които направиха мотора малко по-надежден“, добави още бившият световен шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Снимки: Gettyimages