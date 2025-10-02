Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

Спортно-техническта комисия към БФС обяви програмата за мачовете от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Срещите ще се изиграят в рамките на два дни (11-12 октомври).
Левски и ЦСКА с лесен жребий за Купата, Лудогорец започва защитата на трофея в Ловеч или Бургас
Приема предложената програма за Втори предварителен кръг на /SESAME/ Купа България, както следва:
11.10 /събота/ Рилски спортист - Беласица 15.00
Ямбол 1915 - Вихрен Санд 15.00
12.10 /неделя/ Металург 1957 Пк - Хебър 1918 15.00
Германея Сеп Баня - Фратрия Вн 15.00
Бенковски-Исперих - Дунав от Русе 15.00
Септември 98 Терв - Марек 1915 15.00
Витоша Бистр Локомотив ГО 15.00
Хасково Спартак Пл 15.00
Ботев НП Спортист Своге 15.00
Ловеч Черноморец 1919 15.00
Ком-Берковиа - Янтра 2019 Гб 15.00
Партизан Ч. бряг Миньор Пк 15.00
Черноломец 1919 П - Севлиево 15.00
Бдин Вд - Етър ВТ 15.00
Спартак 1947 - Пирин 22 Бл 15.00
Загорец НЗ - почива