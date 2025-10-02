Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

  • 2 окт 2025 | 15:22
  • 1016
  • 1
Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

Спортно-техническта комисия към БФС обяви програмата за мачовете от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Срещите ще се изиграят в рамките на два дни (11-12 октомври).

Левски и ЦСКА с лесен жребий за Купата, Лудогорец започва защитата на трофея в Ловеч или Бургас
Левски и ЦСКА с лесен жребий за Купата, Лудогорец започва защитата на трофея в Ловеч или Бургас

Приема предложената програма за Втори предварителен кръг на /SESAME/ Купа България, както следва:

 

11.10 /събота/ Рилски спортист - Беласица 15.00

Ямбол 1915 - Вихрен Санд 15.00

12.10 /неделя/ Металург 1957 Пк - Хебър 1918 15.00

Германея Сеп Баня - Фратрия Вн 15.00

Бенковски-Исперих - Дунав от Русе 15.00

Септември 98 Терв - Марек 1915 15.00

Витоша Бистр Локомотив ГО 15.00

Хасково Спартак Пл 15.00

Ботев НП Спортист Своге 15.00

Ловеч Черноморец 1919 15.00

Ком-Берковиа - Янтра 2019 Гб 15.00

Партизан Ч. бряг Миньор Пк 15.00

Черноломец 1919 П - Севлиево 15.00

Бдин Вд - Етър ВТ 15.00

Спартак 1947 - Пирин 22 Бл 15.00

Загорец НЗ - почива

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1399
  • 0
Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

  • 2 окт 2025 | 15:36
  • 1323
  • 1
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9003
  • 12
Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

  • 2 окт 2025 | 15:03
  • 4862
  • 2
Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

  • 2 окт 2025 | 15:00
  • 689
  • 0
Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

  • 2 окт 2025 | 14:33
  • 1350
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9624
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12196
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16458
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11496
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 264
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9003
  • 12