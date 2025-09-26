Караиванов: Догодина ще има промени в турнира за Купата

Президентът на Професионалната футболна лига (ПФЛ) - Атанас Караиванов, анонсира промяна от следващия сезон в квалификациите за попадане в основната схема на турнира за Купата на България. За да стане това обаче, ще се направят промени в Наредбата за първенствата и турнирите, които ще бъдат консултирани с президента на Аматьорската лига Румен Вълков.

Причината е, че аматьорските отбори от Южна България за да влязат в основната схема играят по два и дори три квалификационни кръга, докато често тези от Северна България нямат и един мач поради липса на интерес и желаещи отбори. В момента четирите зони (Североизточна, Северозападна, Югозападна, Югоизточна) излъчват по четири аматьорски отбора. След писма на почувствали се ощетени отбори от южната част на страната тази формула ще бъде променена.

Другата промяна, която ще бъде записана в Наредбата и касаеща турнира е, че мачовете от първия редовен кръг от догодина ще се играят през уикенда, а не в средата на седмицата.

"Първенството е вече в разгара си и е изключително интересно от това, което виждам. И вторият по сила турнир ще предложи емоции. През тази година няма промяна в регламента. От първия предварителен кръг бяха излъчени 16 отбора от 4-те зонални съвета, които се изправят срещу отборите от Втора лига. Получихме много сигнали, че се получава дисбаланс в предварителните квалификации и ще го имаме предвид по-нататък", заяви още Караиванов.

Накрая той пожела успех на българския национален отбор по волейбол, който вчера елиминира състава на САЩ с 3:2 гейма на четвъртфинал на Световното първенство. И припомни, че успехите на българските отбори трябва да обединяват всеки, който има отношение към спорта.

"Истинска гордост ни донесоха момчетата от националния отбор по волейбол, които вчера постигнаха феноменална победа над САЩ. Нека утре от 9:30 часа сутринта всеки да ги подкрепи както може", сподели още Караиванов.