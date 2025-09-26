Популярни

Левски и ЦСКА с лесен жребий за Купата, Лудогорец започва защитата на трофея в Ловеч или Бургас

  • 26 сеп 2025 | 12:42
  • 71878
  • 72

Днес, в Амфитеатралната зала на "еfbet Национална футболна база", беше изтеглен жребият за втория предварителен кръг, както и за 1/16-финалите на турнира Sesame Купа на България.

От втория предварителен кръг се включват отборите от Втора лига, а мачовете от този етап ще се играят в периода 8-14 октомври. От 1/16-финалите се включват и тимовете от efbet Лига, като срещите от тази фаза на надпреварата са предвидени за края на същия месец (28-30 октомври).

Лудогорец започва защитата на трофея с гостуване на победителя от двойката Ловеч - Черноморец (Бургас). Финалистът от последното издание на турнира - ЦСКА, пък ще срещне Черноломец (Попово) или Севлиево.

Левски може да се изправи срещу Николай Митов, но за да се случи това, Хебър трябва да отстрани Металург (Перник) преди това.

Втори предварителен кръг:

Металург (Перник) - Хебър
Германея (Сапарева баня) - Фратрия
Бенковски - Дунав (Русе)
Септември (Тервел) - Марек
Витоша (Бистрица) - Локомотив (Горна Оряховица)
ОФК Хасково - Спартак (Плевен)
Ботев (Нови пазар) - Спортист (Своге)
Ловеч - Черноморец (Бургас)
Рилски спортист - Беласица
Ямбол - Вихрен (Сандански)
Ком (Берковица) - Янтра (Габрово)
Партизан (Червен бряг) - Миньор (Перник)
Черноломец (Попово) - Севлиево
Бдин (Видин) - Етър
Спартак (Пловдив) - Пирин (Благоевград)

Първи кръг финална фаза (1/16-финали):

Партизан (Червен бряг)/Миньор (Перник) - Черно море
Бдин (Видин)/Етър - Добруджа
Ком (Берковица)/Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948
Рилски спортист/Беласица - Локомотив (София)
ОФК Хасково/Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)
Ямбол/Вихрен (Сандански) - Спартак (Варна)
Германея (Сапарева баня)/Фратрия - Арда (Кърджали)
Металург (Перник)/Хебър - Левски
Септември (Тервел)/Марек - Монтана
Спартак (Пловдив)/Пирин (Благоевград) - Славия
Бенковски/Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)
Ботев (Нови пазар)/Спортист (Своге) - Септември (София)
Черноломец (Попово)/Севлиево - ЦСКА
Витоша (Бистрица)/Локомотив (Горна Оряховица) - Берое
Ловеч/Черноморец (Бургас) - Лудогорец
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)

Снимки: Startphoto

