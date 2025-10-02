Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти

Един от президентите на ВК Левски Давид Давидов е категоричен, че отборът работи усилено, за да послужи за оптималното развитие на младите български състезатели.

Столичният клуб има огромен принос за последните успехи в българския волейбол.

"Девет от волейболните национали са били състезатели на Левски. Това ни носи гордости и удовлетворение. Положили сме труд, който ни се отблагодарява. Ще бъде радостно, ако националният отбор е представян от повече клубове. Доста клубове наблягат на работата с млади състезатели", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

"Сините" са готови да дадат нас на своите възпитаници, без да очакват от тях мигновени резултати.

"Ние сме приели да работим с млади български състезатели. Това носи и риск - да им дадем шанс в момент, в който те още не са готови да дадат бърз резултат. Можем да си позволим съответното търпение и да направят грешки, но удовлетворението е голямо. Никога не е било стимул за нас да гоним резултати с чужденци. Най-голямото удовлетворение е да постигаме резултати с млади състезатели", допълни Давидов.

Според него българският волейболен елит е на достатъчно добро ниво, за да служи като трамплин в развитието на родните състезатели.

"Имаме добро и сравнително конкурентно първенство, което да има даде опит и шанс да излязат в по-силни отбори. Това неминуемо води до повдигане на нивото на националния отбор. Парите са неизбежен компонент във всеки спорт. Клубовете работят със символични суми. Познавам доста хора, които работят с огромна любов и лични лишения. във волейбола страдаме от огромна липса на качествени тренировъчни съоръжения. Държавата е длъжник на масовия спорт и българските деца", смята Давидов.