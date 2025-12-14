Популярни
Локомотив (Пловдив) с коварно препятствие за Купата

  14 дек 2025 | 07:26
Локомотив (Пловдив) и Монтана ще се изправят един срещу друг в мач от турнира Sesame Купа на България. Битката стартира в 16:00 часа.

Локомотив (Пловдив) преминава през труден период, като в последните пет мача има една победа, две равенства и две загуби. В последните си две срещи пловдивчани претърпяха загуби от ЦСКА и Арда (Кърджали).

Монтана също не е в добра форма, с три загуби и две равенства в последните си пет мача. В последните си две срещи отборът има поражение от Локомотив (София) и равенство срещу Ботев (Враца).

Двама от Монтана пропускат мача за Купата срещу Локомотив (Пд)
В директния сблъсък между Локо (Пловдив) и Монтана от първенството не видяхме нито победител, нито голове.

