Берое нанесе втора загуба на Нефтохимик в efbet Супер Волей

Волейболистите на Боре 2016 (Стара Загора) нанесоха второ поражение на доскорошния лидер Нефтохимик 2010 (Бургас) в efbet Супер Волей.

Берое се наложи у дома над Нефтохимик с 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) в мач 9-ия кръг.

Двубоят бе наблюдаван на живо от селекционера на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

Атака на Велизар Чернокожев и 5:3 за Берое в началото на двубоя. Димитър Василев атакува в аут и 7:4 за домакините. Блокаут на Пламен Шекерджиев и 8:4. Франческо Кадеду взе прекъсване за Нефтохимик. Блокада на Мартин Кръстев 7:9. Блокада на Пламен Шекерджиев и Берое поведе с 16:12. Франческо Кадеду взе второто си прекъсване за първата част. Атака в аут на Рикардо Жунииор и Берое дръпна с 5 точки при 19:14. Любослав Телкийски и Стоян Димитров се появих в игра за бургазлии. Мощна атака на Велизар Чернокожев и 21:15. Трайна блокада спря атака на Калоян Балабанов и Берое спечели първата част с 25:20.

Технична атака по блокадата на Велизар Чернокожев и Берое поведе с 5:4 в началото на втората част. Ас на Дмитро Долгополов и 7:8. Грешка в атака на Велизер Чернокожев и 12:12. Блокада спря атака на Пламен Шекерджиев и Нефтохимик поведе с 16:14. Мирослав Живков взе прекъсване за Берое. Атака на Стефан Чавдаров в центъра и 17:14 за бургазлии. Ас на Пламен Шекерджиев изравни резултата при 19:19. Ас на Стефан Чавдаров и Нефтохимик поведе с 22:19. Мирослав Живков взе второ прекъсване за Берое. Ас на Иван Латунов и Берое изравни резултата при 22:22. Ясен Петров замени Симеон Добрев като либеро на бургазлии. Атака по блокадата на Мартин Мечкаров и 23:23. Мартин Мечкаров игра съобразително с блокадата на гостите - 24:23. Великолепна атака на Мартин Мечкаров, след като топката му вдигна либерото Александър Диков и 25:23.

Блокада на Бранислав Ханушек и Берое поведе с 5:3 в началото на третата част. Ас на Калоян Балабанов и равенство при 5:5. Рикрадо Жуниор атакува технично и Нефтохомик поведе с 6:5. Технична атака на Пламен Шекерджиев и Берое отново поведе с 8:7. Атака на Ади Османович и Нефтохимик поведе с 12:11. Мощна атака на Велизар Чернокожев и Берое отново излезе напред с 2 точки при 14:12. Мощна атака на Пламен Шекерджиев направи резултата 19:16. Атака на Велизар Чернокожев донесе успеха на Берое в третата част с 25:20 и в мача с 3:0 гейма.

Велизар Чернокожев бе избран за MVP.

БЕРОЕ (СТАРА ЗАГОРА) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 3:0 (25:20, 25:23, 25:20)

БЕРОЕ: Николай Манчев, Велизар Чернокожев 16, Пламен Шекерджиев 10, Мартин Мечкаров 12, Иван Латунов 7, Бранислав Ханушек 10 - Петър Каракашев-либеро (Рангел Витеков, Александър Диков-либеро, Мехди Бен Тахер, Джеси Деланси)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

НЕФТОХИМИК: Дмитро Долгополов 1, Ади Османович 13, Димитър Василев 4, Рикардо Жуниор 13, Стефан Чавдаров 7, Мартин Кръстев 1 - Симеон Добрев-либеро (Любослав Телкийски, Стоян Димитров 2, Ясен Петров-либеро, Венцислав Рагин 1, Калоян Балабанов 7)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ.